Warendorf. Seit fünf Jahren werden im Rahmen der Bundeschampionate in Warendorf Preise für tierschutzgerechten Umgang mit dem Pferd vergeben. In diesem Jahr wurden 22 Teilnehmer ausgezeichnet. Er ist eine feste Einrichtung bei den Bundeschampionaten geworden: Der Tierschutzpreis des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Seit 2014 werden Reiter für den herausragend pferdefreundlichen Umgang sowie das besonders pferdegerechte Reiten während der Veranstaltung prämiert. Der BMEL-Tierschutzpreis ist ein Sonderehrenpreis, der im Rahmen der Finalprüfungen vergeben wurde – unter anderem durch BMEL-Staatssekretär Dr. Hermann Onko Aeikens. Folgende Reiter wurden ausgezeichnet: Nazila Natasha Lotz (St. Peter-Ording), dreijährige Reitponys Stuten/Wallache

Kira Wulferding (Wildeshausen), vierjährige Reitpferde Stuten/Wallache

Janine Drissen (Weeze), dreijährige Reitponys Hengste

Stefanie Wolf (Voerde), vierjährige Reitpferde Hengste

Marina Welbers (Xanten), vierjährige Reitponys Stuten/Wallache

Benjamin Mitter (Rechterfeld), dreijährige Reitpferde Stuten/Wallache

Tanja Fischer (Halen), vierjährige Reitponys Hengste

Stefanie Ahlert (Greven), dreijährige Reitpferde Hengste

Janina Tietze (Uetze), sechsjährige Dressurpferde

Lea Katharina Strothmann (Welver), fünfjährige Dressurponys

Marie Holtfreter (Hamburg), sechsjährige Dressurponys

Catja Thomsen (Adelheidsdorf), fünfjährige Dressurpferde

Laura Monier (St. Wendel), siebenjährige Springpferde

Johanna Beckmann (Brunsbüttel), fünfjährige Springponys

Hannah Kosanetzki (Werne), fünfjährige Springponys

Henrike Münchow (Mölln), sechsjährige Springponys

Ulrike Bruns (Münster), fünfjährige Springpferde

Hannes Ahlmann (Reher), sechsjährige Springpferde

Christina Schöniger (Lengenfeld), Vielseitigkeitsponys

Clara Aurich (Lauterbach), Vielseitigkeitsponys

Anna Siemer (Salzhausen), fünfjährige Vielseitigkeitspferde

Lotte Palmgren (Lindewitt), sechsjährige Vielseitigkeitspferde Mit dem Preis soll zum einen der Fokus auf die besonders positiven Beispiele auf den Vorbereitungsplätzen gerichtet werden. Zum anderen soll für einen pferdegerechteren Umgang mit Pferden in Freizeit und Sport geworben werden. Überreicht wurden die Preise an allen Tagen durch Vertreter des BMEL. Schon seit dem ersten Veranstaltungstag hatten Richter und Stewards ihre Eindrücke von den Vorbereitungsplätzen notiert. Ab Samstag waren dann die jeweiligen Jurys, unter anderem zusammengesetzt aus Vertretern von Xenophon e.V., der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT), dem jeweiligen Richter oder Steward des Vorbereitungsplatzes und einem FN/DOKR-Offiziellen, auf den verschiedenen Plätzen unterwegs, um das Geschehen zu beobachten. Bewertungskriterien waren der Umgang des Reiters mit dem Pferd – auch in kritischen Situationen, die Vorbereitung des Pferdes gemäß „FN-Kriterienkatalog Vorbereitungsplatz“, die An- und Verwendung von Ausrüstung auf dem Vorbereitungsplatz sowie das Verhalten des Reiters bei Pferdekontrollen. Die Gewinner nehmen den BMEL-Tierschutzpreis 2019 stellvertretend für die vielen Reiter, Pfleger, Besitzer und Züchter entgegen, die Tag für Tag vorbildlich und pferdefreundlich mit dem Partner Pferd umgehen.