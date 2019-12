London. Hippodrom – Einer jener Orte, wo die ersten Wettbüros erschienen. Glücksspiel-Beobachter machten Vorhersagen für den Gewinner. Erfahrene Spieler entwickelten ihre Wettstrategien und verdienten viel Geld. Heute können Sie auf Pferderennen an NoviBet Sportwetten teilnehmen, ohne Ihr Zuhause zu verlassen. Obwohl Kenner raten, mindestens einmal zum Hippodrom zu kommen und die Atmosphäre zu genießen. Es gibt Regeln, die durch Erfahrung festliegen. Zum Beispiel: Wenn es einen eindeutigen Favoriten im Rennen gibt, ist es geraten, auf ihn zu wetten. Das heißt ganz einfach, auf das Siegerpferd zu setzen, um auch Wettsieger zu werden. Dann gibt es die Zweierwette, nämlich auf die beiden Erstplatzierten zu setzen. Es gibt die Wetten auf Platz und Sieg. Dreifache Vorhersage Es ist besser, eine Dreierwette zu wählen, wenn Sie sicher sind über die ersten drei Platzierten, aber nicht darüber, wer Zweiter wird. Um auf alle möglichen Ergebnisse zu setzen, müssen Sie den Betrag um das Sechsfache erhöhen. Bei einem Erfolg, rollt der „Rubel“ durchaus kräftig. Wetten auf den Sieg Das Wetten auf den Sieger liegt den Anfängern am meisten. Bei möglicher Unsicherheit kann eine Rückversicherung abgeschlossen werden. Dadurch gibt es den Wetteinsatz zurück, sollte das betreffende Pferd den zweiten oder dritten Rang belegen. Wetten Sieg oder Platz Sie können wetten, dass das Pferd entweder gewinnt oder unter den ersten drei einläuft. Bei dieser Wette ist die Gewinnwahrscheinlichkeit hoch. . Um zu gewinnen, müssen folgende Tipps befolgt werden: 1. Sehen Sie sich die Sendungen an. Bei einigen Sportarten können Sie blind wetten und sich nur auf Zahlen und Statistiken verlassen. Um Geld mit Rennen zu verdienen, ist es besser, Rennen live zu verfolgen. Sie werden nicht nur Taktik der Athleten, sondern auch ihr Potenzial sehen. Vielleicht können Sie vielversprechende Außenstehende sehen, an die noch niemand glaubt. Wenn Sie zwischen einer Rennstrecke oder einer Online Sendung wählen, ist es besser, eine Online Sendung zu wählen. Sie sehen das ganze Rennen aus der Nähe. Bei Bedarf können Sie die Wiedergabe aktivieren. Sie können für die Atmosphäre auf die Rennstrecke gehen, aber Sie werden die Details dort nicht sehen. 2. Entdecken Sie das Hippodrom Eine Rennstrecke ist wie eine Piste in der Formel1. Manche können es besser, manche wissen es besser – und manche haben einfach Glück. Wenn Sie Ihre Lieblings-Hippodrome unter Ihren Favoriten berechnen können, verbessern Sie die Qualität Ihrer Wetten erheblich. 3. Keine hohen Gewinne verfolgen Bei Rennen ist es besser, bewährte Strategien einzuhalten und auf Favoriten zu setzen. Das Abenteuer, durch Setzen auf Außenseiter große Summen zu gewinnen, sollte man nicht eingehen. Außenseiter siegen nämlich selten. Um den Koeffizienten zu erhöhen, ist es besser, zwei oder drei Favoriten in verschiedenen Rennen auszusuchen, als auf einen Außenseiter zu setzen - und zu verlieren.