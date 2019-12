John Roche auf dem Roten Teppich (auf dem Foto rechts) bei der Ehrung durch Turnier-Veranstalter Simon Brooks-Ward für seine Verdienste um den Springsport, in der Mitte vorne aufgezogen von den Reitern Europameister Martin Fuchs, der Gewinner des davor beendeten Weltcupspringens London. Unmittelbar nach dem Weltcupspringen in London wurde John Roche für seine Verdienste um den Springsport geehrt. Die Auszeichnung in der ehrwürdigen Olympiahall nahm Simon Brooks Ward vor, der Organisator auch der Veranstaltung der Veranstaltung vor Schloss Windsor. John Patrick Roche (65) stammt aus Foulksmills im Süden Irlands, der Captain der irschen Armee nahm an zwei Europa- und einer Weltmeisterschaft teil, ritt 20-mal für Irland in einem Preis der Nationen und ist heute noch mehr als stolz darauf, Mitglied der siegreichen Equipe beim deutschen CHIO in Aachen 1979 gewesen zu sein, im gleichen Jahr 1979 gehörte der Uniform-Reiter zum Bronze-Team bei den Europameisterschaften in Rotterdam, und 1982 erreichte er im Sattel von Lough Crew bei den Weltreiterspielen in Dublin mit Jack Doyle auf Island, Eddie Macken auf Spotlight und Gerry Mullins mit Rockbarton den achten Platz. Verheiratet ist er seit Januar 1983 mit der früheren Jura-Studentin Madeleine aus St. Gallen. Beide lernten sich beim Offiziellen Internationalen Springreiterturnier (CSIO) der Schweiz in St.Gallen kennen, die „Verbandelung“ eingefädelt hatte damals der britische Springreiter Ted Edgar, als sie als Hostess beim CSIO mitarbeitete. Ted Edgar wusste, dass Roche verliebt war in die hübsche Schweizerin, und er hatte dann eine ganz spezielle Idee. Sie: „Ted Edgar fragte, ob ich nicht den britischen und irischen Springreitern ein bisschen die Sehenswürdigkeiten von St. Gallen nahebringen könnte, so in einer Art Stadtführung. Wir machten einen Treffpunkt aus. Dort wartete ich am Abend ich 15 Minuten – es kam dann nur einer, nämlich John Roche…“