(Foto: Archiv) Otto Lörke auf Fanal in der Piaffe - bei seiner Beerdigung 1957) wurde der Trakehner Wallach mitgeführt Unter dem Foto steht folgender Satz: „Die Piaffe ist eine in der der Fußsetzung des Trabes ausgeführte Bewegung, bei der sich die Schubkraft restlos in die auf beide Hinterbeine gleichmäßig verteilte Trag- und Federkraft umsetzt. Daraus ergibt sich bei vollkommener Durchlässigkeit eine der höchsten Potenz von Beugung und schwungvollem Abfedern der Hinterhand entsprechende erhabene und ausgehaltene Trabaktion auf der Stelle.“ ******************************************************************************************

Otto Lörke (1879 – 1957), preußischer Ulan, gilt bis heute als einer der größten Ausbilder von Pferden. War bei Wilhelm II kaiserlicher Sattelmeister, wurde als Zivilist an die Kavallerieschule Hannover geholt. Auf dem von ihm ausgebildeten Rappen Kronos gewann Heinz Pollay bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin nach Team- auch Einzelgold. Zu seinen bekanntesten Schülern gehörten später Reitmeister Willi Schultheis und Liselott Linsenhoff, erste Dressur-Olympiasiegerin in der Olympischen Geschichte auf Piaff 1972 in München.