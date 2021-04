Das von Martin Richenhagen (68) geschriebene Buch „Der Amerika-Flüsterer“ erreichte auf Anhieb auf der neuesten Bestsellerliste des Magazins „Der Spiegel“ den beachtlichen Rang 24. Der frühere Dressurreiter, Dressurrichter, Equipe-Chef der deutschen Dressur-Equipe bei den Olympischen Reiterspielen 2008 in Hongkong, möglicherweise auch im internationalen Dressursport auf neuen Wegen, beschreibt darin seinen „Weg vom deutschen Religionslehrer zum US-Topmanager“. Das Buch erschien bei Edel Books (Hamburg) und kostet 24,95 Euro. Siehe auch eine Besprechung des Buches in Ludwigs-Pferdewelten.De am 09.April.