Essen. Im Alter von fast 86 Jahren starb der bekannte Pferdemann Hermann Haane. Der Essener hatte einen ausgezeichneten internationalen Ruf als Züchter und Pferdeentdecker. Wie jetzt erst bekannt wurde, starb vor zwei Wochen der weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Pferdemann Hermann Haane (Essen), am 21. August wäre er 86 Jahre alt geworden. Haane, der von einem Bauernhof in Lembeck stammte und seit 1970 in Essen lebte und arbeitete, genoss international Anerkennung als Züchter, Aufzüchter, Richter bei Zuchtschauen und vor allem als Finder ganz großer Springpferde. Hermann Haane entdeckte beispielsweise den Westfalen-Wallach Roman, mit dem Gerd Wiltfang 1978 in Aachen Weltmeister wurde, ein Jahr darauf die deutsche Meisterschaft, den Europatitel und das Deutsche Derby in Hamburg gewann. Er fand Walzerkönig, den Hannoveraner Watzmann-Sohn, mit dem Franke Sloothaak 1988 in Seoul mit der Equipe Gold bei Olympia holte, 1989 in Aachen den begehrten Großen Preis zum Abschluss des deutschen CHIO gewann und 1991 Vize-Europameister wurde, dazu gehört auch Argonaut, auf dem 1986 beim italienischen CSIO im Park der Villa Borghese von Rom Bernhard Kamps als einer der nach wie vor wenigen deutschen Springreiter im Großen Preis triumphierte. Und Hermann Haane lag richtig mit seiner Einschätzung für den Hannoveraner Wallach und Diskus-Sohn, der umgetauft in The Natural 1987 in Paris mit der US-Amerikanerin Kathrine Burdsal zum Sieg im Weltcupfinale flog. Auch als Züchter oder Aufzüchter von Hengsten war Hermann Haane sehr erfolgreich. Er brachte die westfälischen Siegerhengste Regress von Remus I und Ricardo von Renaldo, den Reservesieger Pavarotti van de Helle von Pilot, den Linienbegründer Lanciano sowie weitere gekörte Hengste heraus. Zu seinen Entdeckungen gehörten unter anderem auch die Pilotsöhne Pit I, Piquet und Pablo, auch Casaretto brachte er nach oben. Der westfälische Hengst Römer von Pilatus-Cyrano (Z.: Franz Burbaum, Waltrop) steht in den Pedigrees einiger KWPN-Supervererbern, Blue Hors Zack geht beispielsweise auf Römer zurück.