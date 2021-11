(Foto: Kalle Frieler) Als „Aufgehender Stern“ des Reitsports wurde Greta Busacker (19) aus Münster vom Internationalen Verband (FEI) ausgezeichnet. Die Doppel-Europameisterin in der Vielseitigkeit des Jahres 2021 bei den Jungen Reitern reitet damit auch auf dem Hufschlag ihrer Mutter Ingrid Klimke, die 2019 und 2020 als „Reitsport-Persönlichkeit des Jahres“ von der FEI geehrt worden war. Greta Busacker könnte auch im Springen und in der Dressur Karriere machen, was bisher im großen Sport nur dem Schweizer Paul Weier gelang, der in allen drei Olympischen Disziplinen Landesmeister war.