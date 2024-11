Plau am See. Andre Thieme (49) gehört zu den zuletzt erfolgreichsten deutschen Springreitern. Der Sohn des Obersattelmeisters des Landgestüts Redefin, Michael Thieme, erritt durch Erfolge das Goldene Reiterabzeichen sowohl in Springen als auch in Dressur. Seine bisher sicherlich größten Erfolge sind der Gewinn der Einzel-Europameisterschaft 2021 in Riesenbeck und die Siege im Großen Preis von Rom 2023 und in Aachen 2024, 49-Mal ritt er bisher einen Preis der Nationen für Deutschland. Ein FN-Team war zu einem Stallbeswuch bei ihm zu Gast.