Düsseldorf. Im Alter von 72 Jahren ist der frühere Springreiter Wilhelm Bettinger unerwartet gestorben. Bettinger, der besonders wegen seiner Erfolge bei Hallenturnieren auch „Hallenkönig“ genannt wurde, war auch dreimal in einer Equipe in einem Preis der Nationen für Deutschland am Start. Vor drei Jahren geriet er nochmals unfreiwillig in die Schlagzeilen, nachdem er Opfer einer Messerattacke wurde, die er Dank einer Notoperation überlebte.