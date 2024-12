Die beiden werden wohl kaum nochmals zu so einem Foto zusammenkommen... (Foto: Thomas Hartwig) Auf dem Foto (links) Martin Richenhagen (72), neuer Präsident der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), und Sönke Lauterbach (51), Ende des Jahres ausscheidender Generalsekretär der FN. Richenhagen war 16 Jahre Vorstands-Vorsitzender, CEO, des Agrar-Weltkonzerns AGCO, und wurde vor zwei Wochen zum Präsidenten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) gewählt. Sönke Lauterbach (51) begann seine Karriere bei der FN 1998 bis 2000 als sogenannte FN-Führungskraft, gehörte ab 2003 bis 2006 zum Organsationskomitee der Weltreiterspiele 2006 in Aachen, danach bis 2008 in Hongkong arbeitete er als Generalsekretär des Hongkong Jocking Clubs, wo die Olympischen Reiterspiele 2008 ausgetragen wurden, ab 2009 11. Generalsekretär der FN als Nachfolger von Dr. Hanfried Haring. Nachdem u.a. wegen der finanziellen Schieflage des Verbandes von der Mitgliederversammlung keine Entlastung erfolgte, traten er und Präsident Hans-Joachim Erbel von ihren Ämtern zurück. Lauterbach wollte erst im September nächsten Jahres den Schreibtisch räumen, nun jedoch bereits Ende des Jahres. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt.