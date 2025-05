Insa Hansen mit der Urkunde (Foto: Kristina Sehr) Hagen a.T.W. Der Deutsche Reiter- und Fahrerverband ehrte Pferdewirtschaftsmeisterin Insa Hansen mit dem Goldenen Verdienstabzeichen. Ihre Ausbildung absolvierte sie bei Jürgen Koschel und wechselte danach zum Hof Kasselmann, wo sie zum Stammpersonal gehört. Eine Stimme aus ihrem Umfeld: „Insa ist mehr Kasselmann als Kasselmann selbst.“ Insa Hansen (60) absolvierte bei Jürgen Koschel die Berufsausbildungj und wechselte danach in den Turnierstall Kasselmann, wo sie bis heute tätig ist – beständig und verlässlich. Ihre Erfolgsliste ist lang: über 100 Grand Prix-Siege und über 1000 erste Plätze und Platzierungen in Dressurprüfungen von Jungpferdeprüfungen bis zur schweren Klasse. Namhafte Dressurpferde haben sich unter ihrem Sattel bis in den internationalen Sport entwickelt: u.a. Bluetooth, Weltklassiker, Rebroff, Don Perignon und Diamond Diva. Seit über 40 Jahren ist sie in ihrem Beruf tätig.

Wichtig für die Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR) ist aber vor allem die vielfältige berufliche Handlungsfähigkeit. Pferde reitlehrekonform auszubilden, Reitern und jungen Berufskolleginnen und -kollegen eine gute Ausbilderin zu sein, den Pferden verantwortungsvoll zur Seite zu stehen und somit dem Berufsstand ein Vorbild abzugeben. Dieser Berufung ist Insa Hansen gefolgt. Weit über 25 Azubis haben unter ihrer Verantwortung ihre Ausbildung absolviert und sie hat viele Reiterinnen und Reiter auf den richtigen Weg gebracht. Team-Olympiasieger Frederic Wandres und Luca Sophie Collin (Europameisterin Junioren/Junge Reiter) waren ihre Azubis. Respekt und Verantwortung den Pferden gegenüber stehen auf ihrer Agenda. Und sie lebt es selbst vor und verlangt es auch von ihren Schülern. Rund 40 Jahre unter einem Arbeitgeber zu arbeiten und die unterschiedlichsten Aufgaben zu erfüllen, ist aller Ehren wert. Alle Stimmen aus ihrem beruflichen Umfeld bescheinigen ihr eine hohe fachliche Kompetenz in all` ihren Aufgaben. Sie tritt sehr ruhig in der Öffentlichkeit auf, ist herzlich und emotional und sie liebt Hunde und Pferde wirklich.