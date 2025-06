Luhmühlen. Im Rahmen der Vielseitigkeitsveranstaltung in Luhmühlen wurde Olympiasiegerin Julia Krajewski in die Ruhmeshalle der Disziplin mit ihrem Pferd aufgenommen. Sie haben Geschichte geschrieben – nun sind sie selbst ein Teil davon: Julia Krajewski und ihre Olympiastute Amande de B’Neville („Mandy“) wurden in die Hall of Fame des Vielseitigkeitsturniers Luhmühlen aufgenommen. Damit würdigt der traditionsreiche Turnierstandort eine einzigartige sportliche Karriere und eine Partnerschaft, die weit über Medaillen hinaus Bedeutung hat. Julia Krajewski, geboren in Nordhorn, war schon im Ponysattel und als Juniorin eine Medaillensammlerin bei Europameisterschaften. Früh wurde sie in die Perspektivgruppe Vielseitigkeit berufen, absolvierte ihre Ausbildung zur Pferdewirtin in Warendorf als Jahrgangsbeste und entwickelte sich mit großer Konsequenz sowohl sportlich als auch beruflich weiter. Als Diplom-Trainerin und ehemalige Bundestrainerin der Junioren und U25-Athleten prägte sie nicht nur ihre eigene Generation, sondern auch die nachfolgende. 2021 krönten Julia Krajewski und Mandy ihre Zusammenarbeit mit einem historischen Erfolg: Als erste Frau überhaupt gewann Krajewski Olympiagold in der Vielseitigkeit – mit der in Frankreich gezogenen Selle Français-Stute von Oscar de Fontaines, die sie seit dem sechsten Lebensjahr ausbildete. Es folgten Mannschaftsgold und Einzelsilber bei der WM 2022 in Pratoni – Mandy hatte sich endgültig in die Weltspitze galoppiert und gesprungen. Nach gesundheitlichen Problemen wurde Mandy 2023 aus dem Sport verabschiedet. Doch das nächste Kapitel ließ nicht lange auf sich warten: Ende April 2025 brachte die 15-jährige Mandy ihr erstes Fohlen zur Welt – ein Hengstfohlen vom Holsteiner Cascadello I. Farblich und mit markanter Blesse unverkennbar nach der Mutter, ist der kleine Hengst ein würdiger Erbe. Die stolzen Züchter und Besitzer: Professor Dr. Bernd Heicke und Julia Krajewski selbst. Als Laudator erinnerte Hans Melzer, ehemaliger Bundestrainer der Vielseitigkeitsreiter, an das Fördersystem, mit dem Reiterinnen und Reiter vom Ponyalter über die Perspektivgruppe bis in den Spitzensport geführt werden. „Die Reiterin, die wir heute ehren wollen, ist genau dieses System durchlaufen – von der Goldenen Schärpe bis zu Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio.“ Spätestens in diesem Moment war Julia Krajewski klar, dass die Ehrung an diesem Abend ihr galt. „Ich bin sehr überrascht und fühle mich geehrt. Ich bin stolz, mit Mandy in diese Reihe von Reitern und Pferden aufgenommen zu werden“, sagte sie gerührt. Besonders bewegten sie die Worte ihres Partners Pietro Roman, der als zweiter Laudator auftrat: „Wir zeichnen nicht nur eine wunderbare Reiterin und ein außergewöhnliches Pferd aus. Wir zeichnen auch meine Partnerin aus.“ Auch ihr langjähriger Unterstützer, Professor Heicke, war zur Ehrung gekommen. Seit 2012 begleitet der Mäzen und Pferdebesitzer die Karriere von Krajewski. Neben Mandy gehört ihm auch ihr aktuelles Pferd Uelzeners Nickel, mit dem sie im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen den elften Platz belegte. In Luhmühlen geht sie aktuell mit dem Holsteiner in der 4-Sterne-Prüfung an den Start. „Das ist für mich etwas sehr Besonderes“, sagte Julia Krajewski über die Anwesenheit von Professor Heicke. Er konnte stellvertretend die Auszeichnung für Mandy entgegennehmen. Mit der Aufnahme in die Hall of Fame von Luhmühlen bleibt diese besondere Partnerschaft unvergessen – als Inspiration für den Sport und als Sinnbild für Vertrauen, Konsequenz und Liebe zum Pferd. ******************************** Seit 2007 werden verdiente Sportler und Persönlichkeiten in die Hall of Fame der Vielseitigkeit aufgenommen. Als Ersten fand das Gremium den früheren Medaillengewinner und späteren Coach Horst Karsten für würdig, dort einen Platz zu erhalten. Vielleicht sollte man darüber mal nachdenken, ob nicht auch der große Pferdemaler Klaus Philipp (*2023) dort zusätzlich zu verewigen wäre: Er war selbst in der Vielseitigkeit gestartet und hatte verschiedenen Reitern der Sparte kostenlos Pferde zur Verfügung gestellt. Jahrelang wurde mit einem seiner Bilder auf einem Plakat für Luhmühlen und die Vielseitigkeit geworben.