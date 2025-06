Goch. Holger Hetzel (65) war immer Einzelkämpfer, setzte sich Ziele und verfolgte sie auch. Pferde waren immer auch sein Leben. Vor 20 Jahren wurde mehr aus Jux die Idee einer Springpferdeauktion geboren, die sich alljährlich zu einem Treffen von Freunden entwickelte, und wo Millionen Euro für junge Talente und die Hoffnung bezahlt werden. Der Einzelgänger und vor zwei Jahren als Unternehmer des Jahres geehrte Kaufmann, Trainer, Springreiter und Pferdehändler entdeckte das Pferd auch als Kapitalanlage. Und wo alles begann im Hinblick auf die Auktionen, in den früheren Stallungen für Kühe und Schweine seines Onkels in Goch, steht heute eine mustergültige Anlage, wo sich ein Pferd wohl fühlt. Der 33-Malige Nationen-Preis-Reiter konnte nun jedoch wieder etwas Neues verkünden.

„Es fügt sich nun zusammen, was zusammengehört“, so der passende Kommentar von Holger Hetzel zur neuen Kooperation der „Hetzel + Tiemeyer Young Horse Masters“ (24. bis 27. Juli 2025) im niederrheinischen Goch und den „Al Shira’aa Bundeschampionaten“ (2. bis 7. September 2025) im westfälischen Warendorf.

Die innovative Zusammenarbeit der beiden Top-Veranstaltungen ermöglicht in diesem Jahr erstmals unter dem Titel „Youngster of the Year“ eine höchst lukrative Sonderwertung für fünf- bis siebenjährige Springpferde aus deutscher Zucht. Berücksichtigt werden die Finalprüfungen beider Veranstaltungen, wobei die jeweils 25 punktbesten Pferde pro Altersklasse gemäß Zuchtverbandsordnung (ZVO) und Leistungsprüfung (LPO) § 16.6 Liste 1 der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in die Wertung eingehen. Das Pferd mit der höchsten Gesamtpunktzahl aus beiden Finalprüfungen erhält den Titel „Youngster of the Year“ seiner Altersklasse. Bei gleicher Punktzahl entscheidet das Ergebnis bei den Al Shira’aa Bundeschampionaten. Die Besitzer der erfolgreichsten Pferde erhalten Geldprämien in Höhe von jeweils 2.500 Euro für den besten Fünfjährigen, 5.000 Euro für den besten Sechsjährigen und 7.500 Euro für das beste siebenjährige Pferd. Die Ehrung der Titelträger erfolgt im Rahmen der Al Shira´aa Bundeschampionate in Warendorf.

„Durch diese Kooperation finden zwei Veranstaltungen zueinander, die jede für sich einzigartig und solitär ist“, analysiert Holger Hetzel die neue Partnerschaft. „Die Al Shira´aa Bundeschampionate sind wichtig für den Pferdesport und die Pferdezucht in Deutschland. Als Schaufenster der Pferdezucht und des richtigen Ausbildungssystems junger Pferde in Deutschland sind sie unverzichtbar. Das gleiche Alleinstellungsmerkmal haben die Hetzel + Tiemeyer Young Horse Masters, die hinsichtlich ihrer Preisgeldgestaltung wie ihrer gesamten Rahmenbedingungen einzigartig in Europa sind“, so Hetzel. So werden im Finale der sieben- und achtjährigen Springpferde 100.000 Euro als Preisgeld ausgeschüttet. Bei den sechs- und fünfjährigen Springpferden sind es jeweils 50.000 und 25.000 Euro.

„Durch die zeitliche Abfolge und die inhaltlichen Ausgestaltungen passen unsere Jungpferde-Events sehr gut zusammen. Mir geht es darum, junge Pferde, welche sich wiederholt auf Topturnieren richtig gut präsentieren, in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken“, sagt Holger Hetzel.

Markus Scharmann, Turnierleiter der Al Shira´aa Bundeschampionate, betont: „Mit der Sonderwertung ‚Youngster of the Year‘ schaffen wir eine attraktive, sportlich anspruchsvolle Verbindung zweier hochwertiger Veranstaltungen. Sie gibt Züchtern, Reitern und Besitzern einen zusätzlichen Anreiz, junge Springpferde gezielt und nachhaltig zu fördern.“