Mailand. Uli Kirchhoff ist immer wieder für eine Überraschung gut. Der Springreiter-Olympiasieger von Atlanta 1996 wurde nun für zwei Söhne eines Scheichs als Coach engagiert. Vor einigen Wochen erhielt Uli Kirchhoff (57) einen Anruf aus Doha, er solle doch mal schnell kommen. Kirchhoff antwortete, „gleich geht nicht, aber an einem Wochenende, so Samstag-Sonntag“. Nun war er da und wurde auf der Luxusjacht des Emirs von Katar, einer aus der Al-Thani-Familie, empfangen. Der bat ihn, doch das Training der beiden Söhne Kalita (11) und Tamin (14) zu übernehmen. Nun ist der Südoldenburger Trainer der beiden Emir-Nachkommen. Und was sich dann in Kirchhoffs neuer und engerer Heimat vollzog, haben die Einheimischen jener Ecke in der Nähe von Mailand auch noch nicht erlebt. Zunächst wurde ein Hotel komplett gemietet, und neben den beiden Emir-Söhnen kamen nicht weniger als 40 Bodyguards mit, dazu fünf Köche, von denen zwei einzig und allein zum Teekochen abkommandiert sind. Kirchhoff, Schüler von Alwin Schockmöhle, auf dem Hengst Jus de Pomme 1996 in Atlanta nach Kurt Hasse (1936) in Berlin und Hans Günter Winkler (1956) in Stockholm bisher einziger deutscher Gewinner von Mannschafts- und Einzelgold bei Olympia im Springreiten in der Reitsportgeschichte, hat seine neuen Schüler auch schon beritten gemacht. Wunschgedanke des Emirs könnte sein, dass möglicherweise einer der beiden Eleven 2036 in Katar bei den Olympischen Spielen an den Start geht, denn dafür hat sich Katar nun offiziell beim Internationalen Olympischen Komitee beworben.