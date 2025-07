Wolfsburg-Fallerlersleben. Im Alter von fast 90 Jahren starb in Fallersleben Hans-Joachim Zimmermann, Mitorganisator der früheren internationalen Reitturniere in Wolfsburg und Buachautor. Hans-Joachim Zimmermann, kantig und mit harter Aussprache, war leidenschaftliche Jäger, Feldhandballspieler mit robuster Härte, Reiter sowie durch und durch Ostpreuße, was er nie verleugnete und worauf er auch stolz war. Nach einem Handballspiel in Göttingen vor 10.000 Zuschauern wurde der damals 19-Jährige angesprochen von einem Herrn und gefragt, ob er nicht als Handballer in Zukunft für den VfL Wolfsburg spielen wolle - bei einer Anstellung im VW-Werk. Am 8. Oktober 1955 begann er seinen Job im Ersatzteillager von VW Der „Mann mit der Mütze“ arbeitete über 42 Jahre bei Volkswagen, zuletzt als einer der Chefeinkäufer. Zimmermann schrieb und brachte vier Bücher heraus, 2007 „So geschah es“, 2013 „Von roten Röcken und goldenen Käfern“ über die einst bekannten Reitturniere und andere Pferdesportveranstaltungen von Wolfsburg, 2017 „Hommage an das ostpreußische Warmblutpferd Trakehner-Abstammung“ und zuletzt 2020 „Überlebt“ über die Flucht 1944 per Treck aus Ostpreußen in den Westen. Seit 2013 war er Dialysepatient und musste dreimal in der Woche zur Blutwäsche in das Krankenhaus. Bis an sein Lebensende litt er darunter, dass VW vor allem Fußball und Eishockey unterstützte, aber sich nicht mehr als Sponsor für ein Reitturnier engagierte. Am 13. Juli wäre Hans-Joachim Zwingmann 90 Jahre alt geworden, seine Frau Edith ist ihm infolge eines Schlaganfalls am 10. März diesen Jahres vorausgegangen, ihr einziges Kind, Sohn Kai-Uwe, war 1973 mit elf Jahren gestorben. Alle drei liegen nun zusammen in einem Grab. Am Montag, 11. August 2025, 11.00 Uhr, findet ihm zu Ehren eine Trauerfeier auf dem Friedhof in Fallersleben statt.