(Foto: privat) Im Alter von 68 Jahren starb aufgrund einer Lungenentzündung im Beisein seiner Familie in der italienischen Heimat Pierino, wie er nur genannt wurde. Er war Ideengeber, unermüdlicher Arbeiter und Antreiber beim Dekorieren der Hindernislandschaften auf vielen Reitturnieren wie in Aachen, Basel, Lyon oder Mannheim. Sein Arbeitgeber Thomas Dietz würdigte ihn. Unvergesslich- unbeschreiblich- ein begnadeter Künstler- nervend-humorvoll- ein „Traumtänzer", aber ein wunderbarer Tänzer, herzerfrischend, chaotisch, charmant, verrückt, unberechenbar, liebevoll - er tat alles, um anderen zu helfen. Machte sein Umfeld auch schon mal „verrückt", leidenschaftlich und immer bis an seine Grenzen gehend... Danke Pierino, dass Du über 30 Jahre an unserer Seite warst ! Wir gingen durch alle Facetten des Lebens, von der Hochzeit über Theresa's Geburt, den Lintorfer Reitertagen bis hin zu den Olympischen Spielen in Athen bist Du mit uns durch unsere geliebte „ Pferdewelt" getingelt...Du hast Dich bis heute in der Reiterwelt verewigt und alle vermissen Dich!!! Wir vergessen Dich aber nie...Mein lieber Freund, bringe jetzt nicht wieder alles durcheinander, wo immer Du auch bist.... Du bleibst in meinem Herzen ....die Welt hat eine besondere Persönlichkeit verloren...