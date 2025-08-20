Sie befinden sich hier: Home Porträts Pius Schwizer aus Elite-Kader geschmissen

Pius Schwizer aus Elite-Kader geschmissen
Geschrieben von: Offz/ dl   
Mittwoch, 20. August 2025 um 14:32

 

Pius Schwizer - weiterstarten darf er...

(Foto: Bujard) 

Bern. Die Selektionskommission Springen des Schweizer Reiterverbandes hat Pius Schwizer (63) mit sofortiger Wirkung aus dem Elitekader suspendiert. Gegen den früheren Weltranglisten-Ersten laufen verschiedene Gerichtsverfahren wegen finanzieller Verstöße. Zu Erinnerung: Pius Schwizer ist einer der erfolgreichsten Schweizer Springreiter, war siebenmal Pokalsieger der Föderation, „Schweizer Reiter des Jahres 2014“, Team-Olympiadritter 2008, Mannschafts-Europameister 2009 und u.a. Weltcup-Zweiter 2010.

Verlautbarung der nationalen Föderation der Schweiz: „In den letzten Tagen wurden in den Medien gerichtliche Verfahren gegen den Reiter Pius Schwizer bekanntgemacht. Gemäß der von Pius Schwizer und von Swiss Equestrian unterzeichneten Kadervereinbarung, den geltenden Reglementen sowie den von Swiss Equestrian vertretenen Werten, ist die aktuelle Situation von Pius Schwizer nicht mehr mit den Anforderungen vereinbar, um die Schweiz auf höchstem Niveau als Mitglied des Schweizer Elitekaders Springen zu vertreten. Die Suspendierung wird auf unbestimmte Zeit ausgesprochen und regelmäßig, in Abhängigkeit von der Entwicklung der Situation von Pius Schwizer, von der Selektionskommission überprüft.

Diese Suspendierung aus dem Elitekader bedeutet kein Verbot der Teilnahme an nationalen und internationalen Turnieren auf individueller Basis. Auf Grund der laufenden Verfahren wird Swiss Equestrian zu diesem Fall keine weiteren Kommentare abgeben.“

 

 
 

