Conny Wumkes gestorben
Geschrieben von: DL   
Donnerstag, 25. September 2025 um 14:57

Hamburg. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb am 13. September die freie Journalisten und Pferdesportreporterin Cornelia Wumkes im Alter von 72 Jahren.

 

„Conny“ Wumkes, wie sie mit Vornamen gerufen wurde, war eine vielseitige Journalistin, die sich im Sport auch stark im Reitsport engagierte, von Weltmeisterschaften, großen Turnieren und Weltcupfinals berichtete. Die Wahl-Hamburgerin war auch Buchautorin, so schrieb sie zusammen mit der bekannten deutschen Vielseitigkeitsreiterin Bettina Hoy-Overesch das Buch „Buschreiten“. Vor einigen Jahren erkrankte die lebensfrohe Journalistin, die auch einige Jahre zum Team des „Morgenmagazins“ des WDR gehörte, an Multiple Sklerose. Sie ertrug die unheilbare Krankheit bewundernswert gefasst, lebte zuletzt in einem Heim in der Hansestadt und sei still eingeschlafen, wie ihr Sohn Henryk sagt. Der Tod war eine Erlösung.

 

 
 

