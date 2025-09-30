Hagen a.T.W. Im Rahmen der Covalliero Dressage Days in Hagen auf dem Hof der Familie Kasselmann überreichte Bundestrainerin Monica Theodorescu zahlreiche Ehrungen an die erfolgreichsten U25-Dressurreiter und ihre Trainer. Für ihre besonderen Verdienste gab es das FN-Ehrenzeichen in Gold und in Gold mit Lorbeer. Denn die U25-Europameisterschaft der Dressurreiterinnen und -reiter in Kronberg war ein besonderer Höhepunkt für den deutschen Dressursport. Mit starken Ritten, großem Teamgeist und beeindruckender Konstanz sicherte sich die deutsche Equipe erneut die Mannschaftsgoldmedaille und feierte auch in den Einzelwertungen großartige Erfolge. FN-Ehrenzeichen in Gold Mit dem FN-Ehrenzeichen in Gold ehrte die Deutsche Reiterliche Vereinigung drei Persönlichkeiten für ihre besonderen Verdienste bei den Europameisterschaften. Cornelia Albrecht, Equipechefin der deutschen Mannschaft

Hans-Heinrich Meyer zu Strohen, Bundestrainer der U25-Reiterinnen und -Reiter

Elisabeth von Wulffen, die mit ihrem Pferd Triple A entscheidend zum Gewinn der U25-Team-Goldmedaille beitrug und ein persönliches Bestergebnis erzielte Albrecht und Meyer zu Strohen haben „mit Expertise, Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz maßgeblich dazu beigetragen, dass die Reiterinnen und Reiter in Kronberg Höchstleistungen abrufen konnten“, hieß es in der Laudatio. Unter ihrer Führung habe sich ein echtes Team entwickelt. FN-Ehrenzeichen in Gold mit Lorbeer Das FN-Ehrenzeichen in Gold mit Lorbeer erhielten zwei U25-Reiter, die nicht nur Mannschaftsgold gewannen, sondern auch Einzelmedaillen gewannen: Moritz Treffinger, der mit Cadeau Noir die Goldmedaille in der Kür und Silber im Grand Prix gewann

Anna Schölermann, die sich mit Springborgs Guardian im Grand Prix die Goldmedaille sicherte Beide haben, so hieß es in der Laudatio, „mit überragenden Leistungen eindrucksvoll gezeigt, wie Harmonie zwischen Pferd und Reiter aussehen soll, wie viel Potenzial in dieser Altersklasse steckt."