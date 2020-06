Balve. Deutsche Meisterschaften der Dressur- und Springreiter 2020 werden mit aller Wahrscheinlichkeit doch noch in diesem Jahr in Balve stattfinden. Die Titelkämpfe der Senioren, die zunächst auf Anfang Mai terminiert waren und wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden, sollen nun vor Schloss Wocklum in Balve vom 17. bis 20. September organisiert werden.