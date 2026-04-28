(Foto: Arnd Bronkhorst) Die Geländeprüfung der Vielseitigkeit - sicher einer der absoluten Höhepunkite der WM in Aachen Aachen. Vom 11. bis 23. August versammeln die FEI World Championships Aachen 2026 die internationale Elite des Pferdesports im Allianz Park – und versprechen ein Fest der Eleganz, Präzision und puren Athletik. Besonders sichtbar wird das in der Vielseitigkeit und im Fahrsport: zwei Disziplinen, die wie keine anderen Mut, Vertrauen und vollkommene Harmonie zwischen Mensch und Pferd erfordern. Und zwei Disziplinen, die an beiden WM‑Samstagen zehntausende Menschen an die Geländestrecken ziehen werden, um dieses Großereignis live zu erleben. In der Vielseitigkeit richtet sich der Blick unter anderem auf die amtierende Weltmeisterin Yasmin Ingham aus Großbritannien. Die Siegerin von Pratoni del Vivaro 2022 möchte in Aachen erneut zeigen, dass Coolness, Kampfgeist und außergewöhnliches Talent eine hochexplosive Mischung bilden. Doch der Weg zum nächsten Triumph führt in der alten Kaiserstadt durch eines der anspruchsvollsten, emotionalsten und prestigeträchtigsten Gelände der Welt – und gegen die stärkste Konkurrenz, die der Sport kennt. Auch die deutschen Stars der Szene rücken ins Rampenlicht – und sie kommen mit klarer Mission: Sie wollen ihren Mannschaftstitel verteidigen. Da wären zum einen die zweimalige Aachen-Siegerin Julia Krajewski, deren feines Reiten und unvergleichliche Partnerschaft mit ihren Pferden immer wieder Geschichte schreiben. Und natürlich Michael Jung, der Inbegriff der Vielseitigkeit, ein Athlet, dessen Name längst zur Legende geworden ist. Der 43-Jährige freute sich bereits unmittelbar nach seinem Olympia-Sieg in Paris auf die Reit-WM in Aachen. „Das wird ein riesiges Highlight, da bin ich sicher. In Aachen kommt immer wieder die Crème de la Crème in jeder Disziplin zusammen. Das erwarte ich auch für die WM. Es ist toll, dass dort sechs Disziplinen an einem Ort auf dem Programm stehen, das ist für mich das Größte. Es wird mega im eigenen Land – mit unzähligen Menschen, einem tollen Publikum und einer grandiosen Stimmung,“ so der mehrmalige Olympiasieger, Welt- und Europameister. Anders als beim CHIO Aachen liegen sowohl Start- als auch Zielbereich der Vielseitigkeitstrecke im Gelände – ein Format, das für zusätzliche Spannung sorgt. Parcourschef ist Guiseppe Della Chiesa. Auch im Fahren kommt höchste Spannung auf: Wenn die Vierspänner mit atemberaubender Präzision über den Marathonkurs von Alexander Flocke fegen und jeder Zentimeter über Triumph oder Niederlage entscheidet, verwandelt sich die Aachener Soers in eine Bühne für Mut, Geschick und absolute Nervenstärke. Zu den Top-Favoriten zählen die australische Vierspänner-Ikone Boyd Exell, die Niederländer Koos de Ronde sowie Bram und Ijsbrand Chardon und Daniel Schneiders aus Österreich. Aber auch das deutsche Team - Championatskader bestehend aus Michael Brauchle, Anna Mareike Meier, Rene Poensgen, Anna Sandmann, Christoph Sandmann und Georg von Stein – wird und will ein Wort um die Medaillen mitreden. Wie besonders die Atmosphäre in Aachen ist, beschreibt Anna Mareike Meier, Mannschafts-Silbermedaillengewinnerin von 2022 und 2024: „Wenn man auf das erste Hindernis zufährt und die Massen jubeln und klatschen, ist das unglaublich. Diese Stimmung spürt man persönlich trotz höchster Konzentration auf dem Kutschbock.“ Wollen Sie diese besondere Atmosphäre ebenfalls persönlich erleben, hautnah dabei, wenn in der Vielseitigkeit am 15. August und im Fahren am 22. August der Geländetag ansteht. Träume geboren und Legenden weitergeschrieben werden? Dann sicheren Sie sich noch heute Ihr Ticket im Onlineshop, an der Tickethotline unter 0241-9171111 oder in der Geschäftsstelle des Aachen-Laurensberger Rennvereins. Die FEI World Championships Aachen 2026 stehen für Gänsehaut, Geschichte und große Momente.