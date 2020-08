Mit der zweiten Goldmedaille für eine deutsche Mannschaft begann der zweite Tag der Nachwuchs-Dressur-Europameisterschaften in Ungarn. Nach dem Sieg der Junioren ritt die Equipe der „Children“ (bis 14 Jahre) in der Besetzung Clara Paschertz auf Danubio OLD, Emily Rother auf Jasper und Carolina Miesner auf Angelina zum ersten Rang mit 245,468 Prozentpunkten knapp vor den Niederlanden (245,201), Bronze ging an die Auswahl Frankreichs (217,376).