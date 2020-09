Das Siegerpaar im Grand Prix von Paderborn: Philipp Schulze-Topphoff und Concordess NRW (Foto: Kalle Frieler) Paderborn. Zum Abschluss des Zwei-Sterne-Springreiterturniers in Paderborn gewann Philipp Schulze-Topphoff den Großen Preis. Es war diesmal nicht der ganz große Sport, den Turnierleiter Volker Wulff anbieten konnte, doch aufgrund der Corona-Pandemie waren die Sportler mehr als glücklich, überhaupt auf einem Turnier vor allem in Deutschland wieder starten zu können. Sieger zum Abschluss im Großen Preis wurde der 22 Jahre alte Philipp Schulze-Topphoff (Havixbeck) auf der zehnjährigen Westfalen-Stute Concordess NRW. Schulze-Topphoff, der vor zwei Wochen beim norwegischen CSIO in Dramen seinen ersten Preis der Nationen für Deutschland ritt, schlug im Stechen den Paul-Schockemöhle-Angestellten Philip Rüping (Mühlen) auf dem Holsteiner Hengst Casalico um drei Hundertstelsekunden. Dritter wurde - nach ebenfalls fehlerfreier Runde - auf Aqaba de Leau der erst 18-jährige Belgier Thibault Philippaerts aus der international überaus bekannten Springsport-Familie um Vater Ludo Philippaerts, dessen vier Söhne alle international auf hohem Niveau reiten. Ergebnis Großer Preis