Den mit rund 178.000 Euro dotierten Großen Preis – 4 Sterne - im Zuge des Winterfestivals in Florida sicherte sich in Wellington der 39-jährige Team-Olympiadritte und zweimalige deutsche Meister Daniel Deußer (Reijmenam). Der Hesse, der Franke Sloothaak und Ludger Beerbaum als seine Vorbilder bezeichnet, siegte auf der belgischen Stute Killer Queen von Eldorada mit For Pleasure im Pedigree in der Tausendstelsekunden ausgeschriebenen Prüfung um die rund 59.000 Euro-Siegprämie in 39,98 Sekunden vor den ebenfalls fehlerlosen US-Amerikanern Ashley Bond - startet seit 2018 international für Israel - auf Donatello (40,146/ 35.500 €) und McLain Ward auf Contagious (40,669/ 26.700). (Foto: Sportfot)