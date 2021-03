Deutschlands erfolgreichster Springreiter ist zur Zeit unzweifelhaft Daniel Deußer (39). Der Hesse, inzwischen auch eigener Unternehmer und Chefbereiter des Stalles Stephex in Belgien, sicherte sich in Wellington den vorletzten Grand des Winterfestivals in Florida. Im Stechen der mit umgerechnet 425.000 € dotierten Prüfung siegte der Weltranglisten-Dritte im Sattel des 13-jährigen Hengstes Tobago Z mit über einer Zehntelsekunde Vorsprung vor Daniel Bluman (Israel) auf Gemma W. Deußer, der damit seinen dritten Großen Preis auf der Tour für sich entschied, sicherte sich ein Preisgeld von rund 140.000 Euro. 2019 war Tobago Z fast das ganze Jahr verletzt und kehrte erst Ende 2020 in den großen Sport zurück. Er gilt als mögliche Olympia-Hoffnung für Tokio in wenigen Wochen. Grand Prix in Zahlen