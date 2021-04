Simone Blum und Alice beim Maimarktturnier in Mannheim (Foto: Kalle Frieler) Warendorf. Die Olympischen Reiterspiele in Tokio finden ohne Weltmeisterin Simone Blum (Zolling) statt. Grund: Fehlende Vorbereitungszeit wegen Corona und eine Operation bei ihrer Stute Alice.

Drei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio musste Springreiterin Simone Blum (32) von einer möglichen Nominierung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) Abstand nehmen. Die fehlende Vorbereitungszeit durch die Corona- und Herpes-bedingte Turnierpause sowie ein Hexenschuss und eine Operation wegen eines hartnäckigen Blutergusses bei der Stute Alice machen einen Start in Japan unmöglich. „Das Wohl von Alice hat absolute Priorität und deshalb wollen wir sie schonend wieder antrainieren. Wir werden ihr so viel Zeit geben, wie sie braucht, um noch einmal in Zukunft die Herzen aller Reitsportfans höher schlagen zu lassen“, sagte die Springreiter-Weltmeisterin von Tryon 2018. „Der große Traum von Olympia ist für uns leider geplatzt und so müssen wir auf einen Start in Tokio verzichten." Bundestrainer Otto Becker sagte: „Das ist ein herber Schlag für Simone und ein großer Verlust für unser Team, wenn das Weltmeister-Paar nicht dabei sein kann. Die Operation von Alice zu Beginn der entscheidenden Phase der Olympia-Vorbereitung könnte unglücklicher nicht sein. Wichtig ist aber jetzt, dass die Stute in Ruhe gesund werden kann und wir sie bald wieder im Parcours sehen können.“