Basel. Das internationale Reitturnier in Basel stockt weiter auf: Im nächsten Jahr kommt zum hochkarätigen Springsport auch Dressur vom Allerfeinsten dazu.

Was Zürich mit dem jahrelang auf höchstem Niveau angelegten Springturnier bis zum Ende vor einigen Jahren nur einmal gelang, das soll in Basel beim dortigen Turnier nun heimisch werden: Springsport in Harmonie mit Dressur auf ganz großem Niveau. Für das im nächsten Jahr (12. bis 16. Januar) angelegte Springturnier mit Weltcup wird sich auch der Dressursport einklinken dürfen. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen und Einladungen, um die besten Dressurreiterinnen und Dressurreiter der Welt am Start zu haben, mit einem attraktiven Preisgeld in den einzelnen Konkurrenzen. 2023 soll bereits um Weltcuppunkte in der St.Jakobshalle geritten werden, wie es heißt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir in Zukunft dem Schweizer Dressursport eine tolle Bühne zur Präsentation und unseren Zuschauern mit den internationalen Stars dieser Disziplin eine zusätzliche Attraktion bieten können", sagt Thomas Straumann, VR-Präsident der Trägergesellschaft des Longines CSI Basel. Andy Kistler, ehemals Equipechef der Schweizer Springreiter und nun in Basel Präsident des Organisationskomitees, sagt: "Neu beginnen wir bereits am Mittwochmittag. So ist es möglich, das erweiterte Programm mit nur einer Prüfung weniger für die Springreiter bei gleich hochbleibendem Preisgeld in viereinhalb Tagen zu präsentieren. Basel wird durch die Integration der Dressur in der Pferdesportwelt zweifellos an Bedeutung gewinnen."