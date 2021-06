Balve. Acht Reiterinnen und Reiter mit den entsprechenden Pferden gehören zum engeren Dressur-Kreis für Olympia in Tokio und die EM in Hagen, gleichzeitig wurden in Balve im Rahmen der nationalen Titelkämpfe auch möglichen Starter bei der EM der Meisterschaften für Dressurreiter Unter 25 Jahren („U25“) in Hagen benannt. Im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Balve hat der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) die sogenannte Longlist aufgestellt – den erweiterten Kreis der Paare für die diesjährigen internationalen Championate. Ebenso wurden die Kaderlisten aktualisiert. Carina Scholz und Tarantino steigen vom Perspektiv- in den Olympiakader auf und stehen auch auf der Longlist. Die Nominierung für Olympische Spiele liegt einzig und allein beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Die einzelnen Sportverbände können nur vorschlagen. Den Nominierungsvorschlag mit den drei Paaren sowie dem Ersatzduo für Tokio (Shortlist) formuliert der DOKR-Dressurausschuss im Anschluss an das finale Sichtungsturnier in Kronberg (24. bis 27. Juni). Die folgende Longlist (in alphabetischer Reihenfolge) gilt sowohl für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) als auch für die Europameisterschaften in Hagen a. T.W. (7. bis 12. September): Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E und TSF Dalera BB

Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle

Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) mit Escolar

Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus und Showtime FRH

Carina Scholz (Sassenberg) mit Tarantino

Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain

Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Daily Mirror

Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose, DSP Quantaz und Weihegold OLD



Die aktualisierten Kader in der Übersicht (in alphabetischer Reihenfolge): Olympiakader:

Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E und TSF Dalera BB, Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus, Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle, Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) mit Escolar, Dorothee Schneider (Framersheim) mit DSP Sammy Davis jr., Faustus und Showtime FRH, Carina Scholz (Sassenberg) mit Tarantino, Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain, Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Daily Mirror und Famoso OLD sowie Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose, DSP Quantaz, Emilio und Weihegold OLD. Perspektivkader:

Senta Kirchhoff (Menden) mit L’Arbuste OLD Longlist – erweiterter Kreis der Kandidaten – für die U25-Europameisterschaft in Hagen am Teutoburger Wald. Neu im U25-Kader sind Semmieke Rothenberger und Flanell. Die endgültige Nominierung der vier Paare für die EM, die von 7. bis 12. September gemeinsam mit der EM der Senioren auf dem Hof Kasselmann stattfindet, erfolgt nach den Piaff-Förderpreis-Prüfungen in Elmlohe (29. Juli bis 1. August). Der aktualisierte Nachwuchskader NK1 U25 (in alphabetischer Reihenfolge) ist zugleich die Longlist für Hagen a.T.W.:

Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos, Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire und Flatley, Raphael Netz (Aubenhausen) mit Elastico und Lacoste, Ellen Richter (Bad Essen) mit Vinay, Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell und Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Der Prinz