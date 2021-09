Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von internationalen Turnieren mit deutscher Beteiligung: Europameisterschaft Springen (CH-EU-S) vom 1. bis 5. September in Riesenbeck



Mannschaftswertung

Gold: Schweiz; 9,47

Silber: Deutschland; 12,77 (Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria/Marcus Ehning (Borken) mit Stargold/Christian Kukuk (Höstel) mit Mumbai/David Will (Marburg) mit C Vier)

Bronze: Belgien; 17,34



Einzelwertung

Gold: Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria; 6,84 (2,84/0/0/0/4)

Silber: Martin Fuchs (SUI) mit Leone Jei; 9,31 (1,31/0/0/4/4)

Bronze: Peder Fredricson (SWE) mit Catch Me Not S; 9,46 (0,46/4/0/0/0/5)

4. Christian Kukuk (Hörstel) mit Mumbai; 9,93 (1,93/0/4/4/0)

…

7. David Will (Marburg) mit C Vier; 16 (0/4/4/0/8)

…

19. Marcus Ehning (Borken) mit Stargold; 17,33 (4,33/5/0/8) Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/em2021/springen-in-riesenbeck und www.riesenbeck2021.com Europameisterschaft der Vierspänner (CH-EU-A 4) vom 30. August bis 5. September in Budapest/HUN



Mannschaftswertung

Gold: Niederlande; 332,69

Silber: Deutschland; 339,31 (Michael Brauchle (Aalen)/Mareike Harm (Negernbötel)/Georg von Stein (Modautal))

Bronze: Belgien; 353,33



Einzelwertung

Gold: Bram Chardon (NED); 164,88 (Dressur 43,18/Marathon 120,00/Hindernisfahren 1,70)

Silber: Ijsbrand Chardon (NED); 169,57 (43,78/120,47/5,32)

Bronze: Michael Brauchle (Aalen); 169,62 (51,24/112,02/6,36)

…

5. Mareike Harm (Negernbötel); 178,81 (40,65/130,07/8,09)

…

11. Georg von Stein (Modautal); 185,09 (50,24/121,95/12,90)

…

14. Anna Sandmann (Lähden); 187,26 (47,25/134,12/5,89)

…

18. Rene Poensgen (Eschweiler); 196,99 (55,77/131,54/9,68)

…

20. Dirk Gerkens (Paderborn); 201,63 (65,56/128,27/7,80)

…

Teilgenommen: Markus Stottmeister (Bösdorf) Weitere Informationen unter: www.budapestdriving2021.com

Nationales Dressur- und Springturnier mit Louisdor-Preis vom 2. bis 5. September in Ising



Großer Preis

1. Mathias Norheden Johansen (Elmshorn) mit Feodina; 0/40,83

2. Richard Gardner (Friedberg) mit Calisto 5; 0/42,59

3. Martin Schäufler (Gilching) mit Charinua; 0/45,66



Grand Prix

1. Lisa-Maria Klössinger (Ampfing) mit FBWE Daktari; 73,800 Prozent

2. Jasmin Schaudt (Albstadt) mit Fano 3; 73,620

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s Stand by me; 71,100



Grand Prix Special

1. Jasmin Schaudt (Albstadt) mit Fano 3; 71,078 Prozent

2. Uwe Schwanz (Sauerlach) mit Hermes 134; 70,566

3. Ferdinand Csaki (München) mit Stevie Wander M; 69,542



Grand Prix Kür

1. Lisa-Marie Klössinger (Ampfing) mit FBW Daktari; 80,225 Prozent

2. Uwe Schwanz (Sauerlach) mit Hermes 134; 75,375

3. Ferdinand Csaki (München) mit Stevie Wonder M; 74,275 Louisdor-Preis

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 77,302 Prozent

2. Leonie Richter (Bad Essen) mit Quitschbunt; 74,419

3. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Sir Max 4; 70,558 Weitere Informationen unter: www.chiemseepferdefestival.de/ Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 3. bis 5. September in Herzlake



Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Calgary Tame; 0/0/40,99

2. Stephanie Holmen (SWE) mit Flip’s Little Sparrow; 0/0/41,58

3. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi van’t Ruytershof; 0/0/43,16



Grand Prix

1. Emma Kanerva (FIN) mit Greek Air; 74,130 Prozent

2. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Marshall-Bell; 73,043

3. Lena Waldmann (Werder) mit Fiderdance; 71,804 Grand Prix Special

1. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Marshall-Bell; 74,362 Prozent

2. Emma Kanerva (FIN) mit Greek Air; 74,043

3. Anna Kasprzak (DEN) mit Fuhur 6; 72,298

4. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valencia As; 70,830



Grand Prix Kür

1. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Denoix PCH; 76,655 Prozent

2. Franz Trischberger (Waakirchen) mit James Bond 2; 73,340

3. Ninja Rathjens (Barmstedt) mit Emilio 111; 70,660 Weitere Informationen unter: www.escon-marketing.de Internationales Dressurturnier (CDIU25) vom 2. bis 5. September in Grote-Brogel/BEL



Grand Prix

1. Lotte van den Herik (NED) mit Winner; 67,667 Prozent

2. Alice Campanella (ITA) mit Beach Boy; 66,000

3. Lisa Prummenbaum (Simmerath) mit Serenissima RH; 62,410



Grand Prix Kür

1. Lotte van den Herik (NED) mit Winner; 73,760 Prozent

2. Alice Campanella (ITA) mit Beach Boy; 69,515

3. Lisa Prummenbaum (Simmerath) mit Serenissima RH; 67,205 Weitere Informationen unter: www.breugelhoevemm.be Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/4*-S/3*-L/3*-S/2*-L/2*-S) vom 2. bis 5. September in Sopot/POL



CCI4*-S

1. Amanda Staam (SWE) mit Corpoubet AT; 39,2 (Dressur 33,6/Springen 1,6/Gelände 4)

2. Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Sir Scotty; 40,1 (34,9/0/5,2)

3. Heike Jahncke (Elsoff) mit Mighty Spring; 43,2 (35,2/4/4)



CCI4*-L

1. Andreas Ostholt (Warendorf) mit Hoehenflug TSF; 48 (Dressur 32,4/Gelände 11,6/Springen 4)

2. Josefa Sommer (Immenhausen) mit Geke Equigrip’s Simple Smile; 53,1 (29,1/24/0)



CCI3*-S

1. Mateusz Kiempa (POL) mit Libertina; 27 (Dressur 27,0/Springen 0/Gelände 0)

2. Felix Etzel (Warendorf) mit Promising Pete TSF; 27,5 (27,5/0/0)

3. Frida Wicksell (SWE) mit Top Crut; 28,1 (28,1/0/0)



CCI3*-L

1. Frida Andersen (SWE) mit Box Leo; 33,8 (Dressur 33,8/Gelände 0/Springen 0)

2. Ann-Niina Kivinitty-Ranta-Aho (FIN) mit Madame Schnabel; 39,8 (32,6/3,2/4)

3. Michal Hycki (POL) mit Moonshine; 44 (36,0/0/8)

…

6. Emma Kümmel (Grimmen) mit Monte Revellino B; 49,9 (37,9/0/12)



CCI2*-L

1. Vanessa Bölting (Münster) mit Rocafina; 30 (Dressur 26,0/Gelände 0/Springen 4)

2. Christoffer Forsberg (SWE) mit Jebo Kwik W.; 30,6 (30,6/0/0)

3. Elin Lanned (SWE) mit Giselle; 35,3 (35,3/0/0) Weitere Informationen unter: www.hipodrom.sopot.pl