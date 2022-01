Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/4*) vom 12. bis 16. Januar in Wellington FL/USA



Weltcup Grand Prix

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD 74,158 Prozent

2. Anna Buffini (USA) mit FRH Davinia la Douce 71,684

3. Ashley Holzer (USA) mit Havanna 70,632



Weltcup Kür

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD 81,065 Prozent

2. Anna Buffini (USA) mit FRH Davinia la Douce 78,485

3. Ashley Holzer (USA) mit Havanna 77,250



Grand Prix 4*

1. Jennifer Williams (USA) mit Millione 72,956 Prozent

2. Ashley Holzer (USA) mit Valentine 71,848

3. Susan Pape (GBR) mit Harmony’s Eclectisch 69,848

4. Christoph Koschel (Hagen) mit Favorito 69,217



Grand Prix Kür 4*

1. Jennifer Williams (USA) mit Millione 77,175 Prozent

2. Susan Pape (GBR) mit Harmony’s Eclectisch 77,005

3. Christoph Koschel (Hagen) mit Favorito 75,015