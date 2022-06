(Foto: Kalle Frieler) Der mit 200.000 Euro ausgeschriebene Preis von Europa beim 107. CHIO von Deutschland in Aachen unter Flutlicht endete mit dem Sieg des US-Amerikaners McLain Ward (46) auf dem 13-jährigen Wallach Contagious (Prämie 50.000 €). Der in Aachen 1999 zunächst auf Lebenszeit gesperrte zweimalige Team-Olympiasieger und Mannschafts-Weltmeister von 2018 war gleich zum Auftakt des damaligen CHIO aufgefallen, weil er die Gamaschen seines Pferdes mit Plastikteilchen päpariert hatte, um die Empfindlichkeit an den betreffenden Gliedmaßen zu erhöhen. 2004 wurde er begnadigt. Hinter Ward belegten in dieser ersten großen Konkurrenz der Weltranglisten-Erste Martin Fuchs (Schweiz) auf Conner Jei (40.000) den zweiten und der Ire Connor Swail auf Count Me In den dritten Platz (30.000). Daniel Deußer auf dem Hengst Bingo war als Achter bester Deutscher. Preis von Europa Dressur, Grand Preix CDI 4*