Dorothee Schneider auf Quaterline - Siegerin in einer Qualifikation zur Teilnahme am Finale um den Nürnberger Burgpokal im Dezember in Frankfurt/ Main (Foto: Anke Gardemann) Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) gewann vor Schloss Monrepos in Ludwigsburg beim Dressurfestival auf dem neunjährigen Hannoveraner Wallach Quaterline von Quaterback mit 75,195 Prozentpunkten den St.Georg Special im Rahmen des Nürnberger Burgpokals vor Ingrid Klimke (Münster) auf dem Hengst Freudentänzer von Franziskus (73,829) und Moritz Treffinger (Obererdingen) auf der Württemberger ebenfalls von Franziskus gezogenen Stute Francis Royal (72,365).