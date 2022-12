Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 2. bis 4. Dezember in La Coruna/ESP



Weltcup-Springen

1. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi van't Ruytershof; 0/0/36,52

2. Harry Charles (GBR) mit Casquo Blue; 0/0/36,87

3. Max Kühner (AUT) mit Up Too Jacco Blue; 1/83,60



Großer Preis

1. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby; 0/0/34,19

2. Harry Charles (GBR) mit Billabong du Roumois 0/0/35,58

3. Jack Ryan (IRL) mit Guppie VDL; 0/0/38,50 Weitere Informationen unter: www.csicasasnovas.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 30. November bis 4. Dezember in Wellington/USA



Großer Preis

1. Adrienne Sternlicht (USA) mit Bennys Legacy; 0/0/42,63

2. Andrew Bourns (IRL) mit Sea Topblue; 0/0/42,90

3. Santiago Lambre (MEX) mit Chacco Blue II; 0/0/43,92

…

22. Richard Vogel (Marburg) mit Codex 28; 8/73,93 Weitere Informationen unter: www.equestriansport.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 30. November bis 3. Dezember in Riyadh/KSA



Großer Preis

1. David Will (Marburg) mit My Prins Van Dorperheide; 0/0/50,54

2. Abdullah Mohd Al Marri (UAE) mit James V.D. Oude Heihoef; 0/0/52,97

3. Omar Abdul Aziz Al Marzooqi (UAE) mit Dalida van de Zuuthoeve; 0/0/56,11 Weitere Informationen unter: www.saudiege.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 1. bis 4. Dezember in Valence/FRA



Großer Preis

1. Olivier Perreau (FRA) mit GI Events Venizia d’Aiguilly; 0/0/34,01

2. Harold Boisset (FRA) mit T’Obetty du Domaine; 0/0/34,08

3. Andres Vereecke (BEL) mit Call Me de Muze Z; 0/0/34,78

…

5. Kendra Claricia Brinkop (Neumünster) mit In Time; 0/0/37,17 Weitere Informationen unter: https://jumping-golfe-saint-tropez-fr.hubside.fr/ Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/Y/J/Ch/P) vom 1. bis 4. Dezember in Kronenberg/NED



Grand Prix

1. Marlies van Baalen (NED) mit Habibi DVB; 73,956 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Delaunay OLD; 73,761

3. Annabella Pidgley (GBR) mit Gio; 73,630

…

8. Carina Scholz (Glandorf) mit Soiree d’Amour OLD; 71,131



Grand Prix Special

1. Annabella Pidgley (GBR) mit Gio; 75,085 Prozent

2. Marlies van Baalen (NED) mit Habibi DVB; 74,489

3. Carina Scholz (Glandorf) mit Soiree d’Amour OLD; 73,213



Grand Prix Kür

1. Patrik Kittel (SWE) mit Delaunay OLD; 76,410 Prozent

2. Devenda Dijkstra (NED) mit Hero; 74,280

3. Karen Nijvelt (NED) mit Elysias; 73,015

…

14. Susanne Szeltner (Dormagen) mit Aquarel; 62,820



Children Team

1. Ronja Kardos (SWE) mit Holly’s Final; 80,700 Prozent

2. Greta Louise Wagner (Vallendar) mit Fürst Deluxe; 77,025

3. Floortje Visser (NE) mit Flash Dance; 76,350



Children Individual

1. Ronja Kardos (SWE) mit Holly’s Final; 81,310 Prozent

2. Greta Louise Wagner (Vallendar) mit Fürst Deluxe; 73,806

3. Floortje Visser (NE) mit Flash Dance; 73,264



Pony Team

1. Anna Munkebo (DEN) mit Lyngdal’s Mira Puella; 71,762 Prozent

2. Marie Teresa Pohl (Marburg) mit Der kleine Sunnyboy WE; 71,762

3. Carolina Miesner (Scheeßel) mit PAV Nachtschwärmer; 70,952



Pony Individual

1. Marie Teresa Pohl (Marburg) mit Der kleine Sunnyboy WE; 73,162 Prozent

2. Anna Munkebo (DEN) mit Lyngdal’s Mira Puella; 70,991

3. Lotta Beckmanns (Holzkirchen) mit Grenzhoehes Dragon Kiss; 70,180



Pony Kür

1. Anna Munkebo (DEN) mit Lyngdal’s Mira Puella; 76,467 Prozent

2. Lotta Beckmanns (Holzkirchen) mit Grenzhoehes Dragon Kiss; 74,792

3. Nina Van Rooij (NED) mit Le Formidalbe; 74,142



Junioren Team

1. Jamie-Lee Lange (LUX) mit Bardolino 39; 70,101 Prozent

2. Lara van Nek (NED) mit Fariska; 69,949

3. Lara van Nek (NED) mit Jappaloup; 69,596

…

6. Leonie Koch (Hagen) mit Nymphenburgs First Choice; 68,434



Junioren Individual

1. Lara van Nek (NED) mit Jappaloup; 69,559 Prozent

2. Jamie van Egdom (NED) mit Dancing Soulmate; 69,461

3. Lara van Nek (NED) mit Fariska; 68,088

…

5. Leonie Koch (Hagen) mit Nymphenburgs First Choice; 66,618



Junioren Kür

1. Leonie Koch (Hagen) mit Nymphenburgs First Choice; 74,142 Prozent

2. Esmee Boers (NED) mit Kiki G; 72,192

3. Maddy Dijkshoorn (NED) mit Querello; 71,192



Junge Reiter Team

1. Micky Schelstraete (NED) mit Knight Rider; 72,353 Prozent

2. Marten Luiten (NED) mit Killer; 71,127

3. Leonie Koch (Hagen) mit Diabolo Nymphenburg; 69,118



Junge Reiter Individual

1. Jo-Anne Koch (NED) mit Darabel; 72,157 Prozent

2. Leonie Koch (Hagen) mit Diabolo Nymphenburg; 70,294

3. Axelle Berende (NED) mit Hiolito; 69,313



Junge Reiter Kür

1. Micky Schelstraete (NED) mit Knight Rider; 76,158 Prozent

2. Marten Luiten (NED) mit Killer; 75,083

3. Jo-Anne Koch (NED) mit Darabel; 75,025

…

5. Leonie Koch (Hagen) mit Diabolo Nymphenburg; 71,867



Grand Prix U25

1. Nico Nyssen (BEL) mit Farrington; 73,803 Prozent

2. Marten Luiten (NED) mit Fynona; 71,496

3. Jessica Poelman (NED) mit Chocolate Cookie R.D.P.; 69,188

…

10. Louisa Deutschbauer (Merzig) mit Hanami OLD; 65,128



Kür U25

1. Nico Nyssen (BEL) mit Farrington; 76,310 Prozent

2. Marten Luiten (NED) mit Fynona; 74,610

3. Julia Bouthoorn (NED) mit Choice Finch; 72,895

…

8. Louisa Deutschbauer (Merzig) mit Hanami OLD; 71,430 Weitere Informationen unter: www.peelbergen.eu