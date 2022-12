Warendorf. Ergebnisdienst vom Turnieren der letzten Woche: Internationales Spring-, Vielseitigkeits- und Weltcup-Fahrturnier (CSI5*/U25/CIX/CAI-W) vom 8. bis 11. Dezember in Genf/SUI



Großer Preis

1. McLain Ward (USA) mit HH Azur; 0/0/38,43

2. Martin Fuchs (SUI) mit Leone Jei; 0/0/39,77

3. Shane Sweetnam (IRL) mit James Kann Cruz; 0/0/40,48

…

6. Daniel Deusser (Deutschland) mit Scuderia 1918 Tobago Z; 0/0/42,58



Großer Preis U25

1. Alexis Goulet (FRA) mit Calla; 0/0/41,01

2. Antoine Ermann (FRA) mit Beryl Des Pres; 0/0/41,61

3. Thibaut Keller (SUI) mit Arley de Vayrie; 0/0/41,77

4. Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Clemens de la Lande; 0/0/42,29



Indoor Cross

1. Maxime Livio (FRA) mit Boleybawn Prince; 2/150,75

2. Karim Florent Laghouag (FRA) mit Punch de L’Esques; 2/153,62

3. Sebastian Cavaillon (FRA) mit Black Pearl Z; 4/155,01

…

6. Michael Jung (Horb) mit Kilcandra Ocean Power; 10/161,36



Weltcup Fahren

1. Bram Chardon (NED); 4/162,22/0/152,45

2. Michael Brauchle (Aalen); 0/160,92/0/157,13

3. Dries Degrieck (BEL); 0/162,35/0/160,09 Weitere Informationen unter: www.chi-geneve.ch Internationales Weltcup-Springturnier (CSI-W4*) vom 7. bis 10. Dezember in Riad/ KSA



Großer Preis

1. Mike Kawai (JPN) mit Tokyo du Soleil; 0/0/34,85

2. Saad Alajmi (KSA) mit Freedom; 0/0/35,66

3. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Crack Balou; 0/0/36,89

…

5. David Will (Marburg) mit Chino 29; 4/72,43 Weitere Informationen unter: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Springturnier (CSI3*) vom 6. November bis 11. Dezember in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Adrian Whiteway (GBR) mi Floris; 0/0/42,47

2. Soren Moeller Rohde (DEN) mit Action Man Ask Z; 0/0/43,93

3. Carlos Eduardo Moto Ribas (BRA) mit Juan Van’t Arkelhof; 0/4/44,87

…

7. Simone Blum (Zolling) mit Ovanna DW; 4/75,95 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com