Warendorf. Ergebnisdienst von Turnieren des letzten Wochenendes, zusammengestellt von der Presseabteilung der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN): Frankfurter Festhallenturnier (CDI5*/CSI3*) mit Finale Louisdor-Preis und Finale Nürnberger Burgpokal vom 15. bis 18. Dezember



Großer Preis

1. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Zineday; 0/0/40,54

2. Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen) mit IB Ventago; 0/0/40,84

3. Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Clemens de la Lande; 0/0/42,16



Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 74,631 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Forever Young HRH; 73,630

3. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 72,870



Grand Prix Special

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 74,596 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Forever Young HRH; 73,170

3. Stefan Lehfellner (AUT) mit Roberto Carlos MT; 72,362



Grand Prix Kür

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 85,845

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94, 82,870

3. Juliane Brunkhorst (Harsefeld) mit Aperol; 77,620



Finale Louisdor-Preis

1. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Fendi 48, 79,900 Prozent

2. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Lord of Dance; 73,240

3. Svenja Kämper-Meyer (Nottuln) mit Amanyara M; 72,080



Finale Nürnberger Burg-Pokal

1. Andrina Suter (SUI) Mit Briatore NRW; 77,146 Prozent

2. Andrina Suter (SUI) mit Del Curto; 76,097

3. Thomas Wagner (Bad Homburg) mit Wynton’s Son; 73,268 Weitere Informationen unter: www.festhallenreitturnier-frankfurt.com Internationales Weltcup-Springturnier und Weltcup-Dressurturnier (CSI5*-W/CDI-W) vom 14. bis 19. Dezember in London/GBR



Weltcup Springen

1. Scott Brash (GBR) mit Hello Jefferson; 0/0/39,67

2. Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen Vdm; 0/0/39,73

3. Jodie Hall McAteer (GBR) mit Salt’n Peppa; 0/0/40,14



Großer Preis

1. Matthew Sampson (GBR) mit Ebolensky; 0/0/31,88

2. Lorenzo de Luca (ITA) mit Curcuma II Palazzetto; 0/4/34,28

3. Angelie von Essen (SWE) mit Cochella; 0/4/34,87

…

5. Geritt Nieberg (Sendenhorst) mit Ben; 4/58,59



Kurz-Grand Prix

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 84,026 Prozent

2. Gareth Hughes (GBR) mit Classic Briolinca; 78,263

3. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH; 75,421



Grand Prix Kür

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 90,995 Prozent

2. Gareth Hughes (GBR) mit Classic Briolinca; 84,590

3. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH; 83,170 Weiter Informationen unter: www.londonhorseshow.com Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 14. bis 17. Dezember in Riyadh/KSA



Großer Preis

1. Bertram Allen (IRL) mit Empoli de Champloue; 0/0/33,60

2. Abdullah Alsharbatly (KSA) mit Kannabis van de Bucxtale; 0/0/34,76

3. Abdulrahman Alrajhi (KSA) mit Bravour; 0/0/36,19

…

8. David Will (Marburg) mit My Prins van Dorperheide; 4/73,62 Weiter Informationen per E-Mail unter: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 15. bis 18. Dezember in Poznan/POL



Großer Preis

1. Remco Been (NED) mit Holland VD Bisschop; 0/0/36,76

2. Irma Karlsson (SWE) mit Chacconu; 0/0/37,31

3. Niels Kersten (NED) mit Grieg S; 0/0/38,05

…

7. Sven Gero Hünicke (Fehmarn) mit Debito 27; 0/0/39,71 Weitere Informationen unter: www.cavaliada.pl