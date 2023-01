Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressur- und Springturnier (CDI3*/CSI2*) in Neustadt/Dosse vom 11. bis 15. Januar



Großer Preis

1. Mynou Diederichsmeier (Ahausen) mit Quick and Fly; 0/0/33,88

2. Christin Wascher (Redefin) mit Quincy 200; 0/0/34,10

3. Christina Jansen (DEN) mit Aagaardens Calina; 0/0/35,67



Grand Prix

1. Simone Pearce (AUS) mit Cadeau Noir; 72,761 Prozent

2. Hendrik Lochthowe (Butzbach) mit Bricco Barone; 69,435

3. Nicole Wego-Engelmeyer (Hageb) mit Citation 3; 68,217



Grand Prix Special

1. Simone Pearce (AUS) mit Cadeau Noir; 70,426 Prozent

2. Nicole Wego-Engelmeyer (Hagen) mit Citation 3; 69,043

3. Jolan Lübbecke (Burgwedel) mit Dujardin H.B.; 66,191



Grand Prix Kür

1. Hendrik Lochthowe (Butzbach) mit Bricco Barone; 74,765 Prozent

2. Felix Kneese (Appen) mit San Simeon; 72,090

3. Dr. Simone Albeck (Berlin) mit Hava 23; 71,910 Weitere Informationen unter www.csi-neustadt-dosse.de Nationales Dressur- und Springturnier (CDN/CSN) „Agravis-Cup“ vom 11. bis 15. Januar in Münster



Großer Preis

1. Marie Ligges (Ascheberg-Herbern) mit Corcovado L; 0/0/34,39

2. Mario Maintz (Altenberge) mit Oak Grove’s Clown; 0/0/34,59

3. Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) mit Canmore 4; 0/0/35,55



Kurz Grand Prix

1. Rudolf Widmann (Grafrath) mit Revenant; 74,302 Prozent

2. Meike Lang (Murrhardt) mit Ferrabeau; 71,558

3. Rudolf Widmann (Grafrath) mit Ferrari OLD; 70,907



Grand Prix

1. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Darwin; 70,581 Prozent

2. Florine Kienbaum (Münster) mit Dorincourt 4; 70,070

3. Marcus Hermes (Münster) mit Delice 23; 69,860



Grand Prix Kür

1. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Darwin; 77,200 Prozent

2. Marcus Hermes (Münster) mit Delice 23; 75,825

3. Lisa Breimann (Münster) mit Aida Luna OLD; 74,450



Grand Prix

1. Malin Wahlkamp-Nilsson (SWE) mit Bergsjoholms Valbonne; 73,980 Prozent

2. Carina Scholz (Glandorf) mit Tarantino 5; 73,840

3. Dr. Svenja Kämper-Meyer (Nottuln) mit Amanyara M; 72,540



Grand Prix Special

1. Emma Kanvera (FIN) mit Feldrose FRH; 73,177 Prozent

2. Dr. Svenja Kämper-Meyer (Nottuln) mit Amanyara M; 73,039

3. Carina Scholz (Glandorf) mit Tarantino 5; 73,000 Weitere Informationen unter www.reiterverband-muenster.de Internationales Weltcup-Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI5*-W/CDI-W) vom 12. bis 15. Januar in Basel/SUI



Großer Preis

1. Max Kühner (AUT) mit Eic Cooley Jump the Q; 0/0/31,81

2. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Ben; 0/0/32,15

3. Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator 2000 Z; 0/0/32,27



Weltcup-Springen

1. Hendrik von Eckermann (SWE) mit King Edward, 0/0/33,43

2. Marcus Ehning (Borken) mit Stargold; 0/0/33,49

3. Pius Schwizer (SUI) mit Vancouver de Lanlore; 0/0/34,03



Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 83,456 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 78,261

3. Dinja van Liere (NED) mit Hartsuijker; 75,609



Grand Prix Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 90,795 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 85,650

3. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zepter; 84,130 Weitere Informationen unter www.chi-classics-basel.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25) vom 11. bis 15. Januar in Wellington/USA



Grand Prix

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Hot Hit OLD; 75,348 Prozent

2. Carrie Schopf (ARM) mit Saumur; 69,739

3. Codi Harrison (USA) mit Katholt’s Bossco; 68,413



Grand Prix Special

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Hot Hit OLD; 74,340 Prozent

2. Codi Harrison (USA) mit Katholt’s Bossco; 70,234

3. Carrie Schopf (ARM) mit Saumur; 67,894



Grand Prix U25

1. Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch 2; 72,077 Prozent

2. Benjamin Ebeling (USA) mit Status Royal OLD; 67,179

3. Nicole Scarpino (USA) mit Lambada 224; 64,180 Weitere Informationen unter www.wellingtoninternational.com