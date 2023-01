Julien Epaillard mit dem Jarnac-Sohn Donatello d`Auge auf der Ehrenrunde nach seinem Erfolg im Weltcupspringen in Amsterdam (Foto: Anke Grademann) Amsterdam. Zum vierten Mal gewann der Franzose Julien Epaillard ein Weltcupspringen der Westeuropaliga, in Amsterdam siegte er vor einem Schweizer und einem Brasilianer. Von den deutschen Teilnehmern hatte nur Daniel Deußer die entscheidende Runde erreicht. Aus der französischen Equipe reitet momentan am erfolgreichsten der 45 Jahre alte Normanne Julien Epaillard. Beim drittletzten Springen - von insgesamt 14 Prüfungen der Westeuropaliga - siegte er in Amsterdam vor dem Finale im April in Omaha/ USA nach Stechen in der mit 160.000 Euro dotierten Konkurrenz auf dem zehnjährigen Franzosen-Wallach Donatello d`Auge überlegen und sackte eine Prämie von 52.800 Euro ein. Zweiter mit einem Rückstand von vier Zehntelsekunden wurde der junge Schweizer Edouard Schmitz (23), Sieger im Vorjahr im Großen Preis des irischen CSIO in Dublin, auf dem Holsteiner Wallach Quno (14), den dritten Platz belegte der Brasilianer Yuri Mansur auf Vitiki, als Vierter platzierte sich der ebenfalls aus der Schweiz angereiste Alain Jufer (44) auf Dante, alle ohne Strafpunkte. Von den deutschen Startern konnte sich nur der Weltpokalsieger von 2014, Daniel Deußer (41), für das Stechen qualifizieren, der Hesse wurde auf dem Hengst Scuderia Tobago Z Siebter mit einem Abwurf, nach einer beispielhaften Vorstellung im Normalumlauf. Julian Epaillard, der erstmals ein Weltcupspringen vor fast genau fünf Jahren in Lyon für sich entschied, in dieser Saison aber bereits vor Amsterdam auch wiederum in Lyon und Madrid vorne war, übernahm mit 92 Punkten die Führung der Gesamtwertung der Westeuropaliga vor dem schwedischen Weltmeister Henrik von Eckermann (88), Daniel Deußer (70), seinem Landsmann Kevin Staut (63) sowie Gerrit Nieberg (Albersloh) - Erster in Leipzig - und dem Briten Harry Charles (je 53 Zähler). Sie alle sind bereits für das 36. Finalturnier seit 1979 in Omaha/ USA (4.bis 8. April) vorzeitig qualifiziert. Nahe am Endturnier sind aus Deutschland auch Janne Friderike Meyer-Zimmermann (43 Zähler) als Achte und der dreimalige Pokalgewinner Marcus Ehning (42) als Neunter. Startrecht aus der Westeuropaliga haben rund 18 Reiter, die beiden letzten Prüfungen der Westeuropaliga finden am kommenden Wochenende in Bordeaux und dann Ende Februar in Göteborg statt. Weltcupspringen Amsterdam