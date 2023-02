Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI**) vom 2. bis 4. Februar in Riesenbeck



Großer Preis

1. Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Beryl des Pres; 0/0/39,93

2. Philipp Hartmann (Münster) mit Cool Feeling; 0/0/40,70

3. Josch Löhden (Hesslingen) mit Ultimus 8; 0/0/41,66 Weitere Informationen unter: https://riesenbeck-international.com/ Internationales Offizielles Springturnier (CSIO4*) vom 2. bis 5. Februar in Sharjah/UAE



Großer Preis

1. David Will (Marburg) mit My Prins van Dorperheide; 0/0/39,37

2. Kristaps Neretnieks (LAT) mit Palladium KJV; 0/0/39,38

3. Billy Twomey (IRL) mit Chat Botte E.D.; 0/0/39,71 Weitere Informationen unter: www.serc.ae Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 2. bis 5. Februar in Bordeaux/FRA



Weltcup Springen

1. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit VDL Edgar M; 0/0/35,39

2. Edouard Schmitz (SUI) mit Quno; 0/0/35,72

3. Henrik von Eckermann (SWE) mit King Edward; 0/0/36,45

…

6. Daniel Deusser (Deutschland) mit Scuderia 1918 Tobago Z; 0/0/37,25



Großer Preis

1. Gregory Cottard (FRA) mit Cocaine du Val; 0/0/35,40

2. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit Grand Slam VDL; 0/4/34,82

3. Henrik von Eckermann (SWE) mit Iliana; 0/4/35,39

…

5. Daniel Deusser (Deutschland) mit Bingo Ste Hermelle; 4/67,51 Weitere Informationen unter: www.jumping-bordeaux.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 30. Januar bis 5. Februar in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Jerome Hurel (FRA) mit Byron du Telman; 0/0/39,40

2. Oliver Fletcher (GBR) mit Hello William; 0/0/39,68

3. Michael Pender (IRL) mit Hhs Fast Forward; 0/0/40,06

…

19. Gerald Nothdurft (Friedland) mit Legend of Life; 8/79,34 Weitere Informationen unter: www.vilamouraequestriancentre.com