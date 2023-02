Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI**) vom 8. bis 11. Februar in Riesenbeck



Großer Preis

1. Frederick Troschke (Hagen) mit Camelot 143; 0/0/34,78

2. Philipp Hartmann (Münster) mit Cool Feeling; 0/0/34,86

3. Christian Kukuk (Hörstel) mit Creature; 0/0/36,06 Informationen: https://riesenbeck-international.com/ Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/CDI3*/1*) und Springturnier (CSI5*) vom 7. bis 12. Februar in Wellington/USA



Großer Preis

1. Mclain Ward (USA) mit Callas; 0/0/44,03

2. Darragh Kenny (IRL) mit Volnay du Boisdeville; 0/0/45,09

3. Kent Farrington (USA) mit Landon; 0/0/45,14

…

6. Richard Vogel (Marburg) mit United Touch S; 0/4/46,25



Grand Prix

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Hot Hit OLD; 75,348 Prozent

2. Carrie Schopf (ARM) mit Saumur; 69,739

3. Codi Harrison (USA) mit Katholt’s Bossco; 68,413



Grand Prix Special

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Hot Hit OLD; 74,340 Prozent

2. Codi Harrison (USA) mit Katholt’s Bossco; 70,234

3. Carrie Schopf (ARM) mit Saumur; 67,894



Grand Prix U25

1. Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch 2; 72,077 Prozent

2. Benjamin Ebeling (USA) mit Status Royal OLD; 67,179

3. Nicole Scarpino (USA) mit Lambada 224; 64,180 Informationen: https://www.equestriansport.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 7. bis 12. Februar in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Matthew Sampson (GBR) mit Ebolensky; 0/0/39,68

2. Kendra Claricia Brinkop (Neumünster) mit In Time; 0/0/40,94

3. Martin Fuchs (SUI) mit Commissar Pezi; 4/0/38,67 Informationen: www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 6. bis 12. Februar in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Juliette Faligot (FRA) mit Arqana de Riverland; 0/0/40,39

2. Marie Demonte (FRA) mit Epona du Quesnoy; 0/0/41,15

3. Mel Thijssen (NED) mit For President; 0/0/41,68

…

21. Gerald Nothdurft (Friedland) mit Legend of Life; 4/80,27 Informationen: www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/2*/P) vom 9. bis 12. Februar in Le Mans/FRA



Grand Prix

1. Anna Kasprzak (DEN) mit Addict de Massa; 73,065 Prozent

2. Marlies van Baalen (NED) mit Habibi DVB; 72,935

3. Larissa Pauluis (BEL) mit Flambeau; 71,870

…

5. Kathleen Kröncke (Appen) mit San Royal 3; 71,152



Grand Prix Kür

1. Larissa Pauluis (BEL) mit Flambeau; 77,670 Prozent

2. Marlies van Baalen (NED) mit Habibi DVB; 76,925

3. Kathleen Kröncke (Appen) mit San Royal; 76,195



Pony Team

1. Bridget Lock (NED) mit Nespresso; 73,238 Prozent

2. Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 71,238

3. Sissi Gijsen (NED) mit New Star 8; 70,952



Pony Individual

1. Bridget Lock (NED) mit Nespresso; 73,829 Prozent

2. Sissi Gijsen (NED) mit New Star 8; 73,378

3. Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 70,405



Pony Kür

1. Sissi Gijsen (NED) mit New Star 8; 74,992 Prozent

2. Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 74,342

3. Bridget Lock (NED) mit Nespresso; 74,109 Informationen: www.pecinter.com