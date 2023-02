Neumünster. Siegerin der Riders Tour 2022/23 im Springreiten wurde Janne Friederike Meyer-Zimmermann, den Großen Preis zum Abschluss gewann in Neumünster Schwedens Idol Rolf-Göran Bengtsson. Zum Abschluss der wegen Corona nur schwer über die Bühne gebrachten und auch unterbrochenen Riders Tour 2022/23 gewann nun in Neumünster die 41 Jahre alte Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) die Serie. Die 42-Malige Nationen-Preisstarterin stand bereits vorher als Gesamtsiegerin fest. Zum Abschluss blieb sie ohne Platzierung auf Messi nach einem Abwurf im Normalumlauf und kam nicht mehr in die entscheidende Siegerrunde der zehn Besten. Der Große Preis hatte dennoch einen großen Gewinner, Rolf-Göran Bengtsson (60). Das schwedische Reitsportidol in den Jahren vor Henrik von Eckermann oder den Gebrüdern Pedersen siegte auf dem Holsteiner Schimmelhengst Zuccero mit Bestzeit in der entscheidenden Runde und dem winzigen Vorsprung von fünf Hundertstelsekunden auf den Niederländer Jur Vrieling im Sattel des Rheinländer-Wallachs Comme-Laude W. Den dritten Platz belegte der Belgier Alexander Housen auf der Schimmelstute Cassandra HSP und dem Hessen Ulrich Hensel (Breitenhaide-Ortenberg b. Darmstadt), der den Hannoveraner Wallach Europa H. Vorstellte. Die ersten Fünf blieben in der letzten Runde ohne Fehler. Die Prüfung war mit 52.600 Euro dotiert, davon gingen an Schwedens ersten Europameister von 2011 und Olympiazweiten von Hongkong 13.500 Euro – 250 Euro mehr hatte die die dänische Kürsiegerin in der Weltcup-Dressur von Neumünster erhalten, Nanna Skodborg Merrrald auf Blue Hors Zepter, wahrlich auch nicht gerade alltäglich, dass mehr Preisgeld in der Dressur in einer so großen Konkurrenz gezahlt wird als im Springen. In der Gesamtwertung der Riders Tour 2022/ 23 belegten hinter der Siegerin Sophie Hinners (43 Punkte), Mathias Norheden (Dänemark) mit 36 und der Italieber Emanuele Camilli (25) sowie Mario Stevens (23) die nächsten Plätze. Großer Preis von Neumünster