Weltcup-Dressur und internationales Springturnier (CDI-W/CSI3*) vom 16. bis 19. Februar in Neumünster



Großer Preis

1. Rolf-Göran Bengtsson (SWE) mit Zuccero; 0/38,06

2. Jur Vrieling (NED) mit Comme-Laude W; 0/38,11

3. Alexander Housen (BEL) mit Cassandra HSP; 0/39,40

4. Ulrich Hensel (Ortenberg) mit Europa H; 0/42,57



Weltcup Grand Prix

1. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zepter; 77,130 Prozent

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH; 75,478

3. Kirsten Brouwer (NED) mit Foundation; 74,065



Weltcup Kür

1. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zepter; 86,060 Prozent

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH; 84,710

3. Kirsten Brouwer (NED) mit Foundation; 82,050



Grand Prix

1. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de La Vie; 73,740 Prozent

2. Ingrid Klimke (Münster) mit First Class 92, 69,720

3. Juliane Brunkhorst (Harefeld) mit Fürst Enno; 69,480



Grand Prix Special

1. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de La Vie; 74,176 Prozent

2. Emma Kanerva (FIN) mit Mist of Titanium OLD; 72,823

3. Juliane Brunkhorst (Harsefeld) mit Fürst Enno; 71,333 Weitere Informationen unter: https://reitturnier-neumuenster.de/ Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 16. bis 19. Februar in Sharjah/UAE



Großer Preis

1. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Chalou; 0/0/45,81

2. Duarte Seabra (POR) mit Dourados 2; 0/0/48,05

3. Trevor Breen (IRL) mit Germaine W; 0/0/51,14

5. David Will (Dagobertshausen) My Prins van Dorperheide; 4/46,01 Weitere Informationen unter: www.serc.ae Internationales Springturnier (CSI4*) vom 15. bis 19. Februar in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Michael Jung (Horb) mit Fischerchelsea; 0/0/36,72

2. Barbara Schnieper (SUI) mit Escoffier; 0/0/37,60

3. Thibeau Spits (BEL) mit King Van Essene; 0/0/38,17 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 14. bis 19. Februar in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Matthew Sampson (GBR) mit Ebolensky; 0/0/39,68

2. Kendra Claricia Brinkop (Neumünster) mit In Time; 0/0/49,94

3. Martin Fuchs (SUI) mit Commissar Pezi 4/0/38,67 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 19. Februar in Wellington/USA Großer Preis

1. Bertram Allen (IRL) mit Emmylou; 0/0/36,86

2. Cathleen Driscoll (USA) mit Arome; 0/0/38,21

3. Amy Millar (CAN) mit Truman; 0/0/39,45

7. Daniel Deusser (Reijmenam) mit Narcos VD Smidshoeve; 0/4/41,64 Weitere Informationen unter: https://www.equestriansport.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 15. bis 19. Februar in San Giovanni in Marignano/ITA



Großer Preis

1. Anthony Bourquard (SUI) mit White Gate; 0/0/40,59

2. Bryan Balsiger (SUI) mit Cyra Z; 0/0/42,02

3. Giulia Martinengo Marquet (ITA) mit Coynor 0/4/42,18

4. Christoph Könemann (Deutschland) mit Heavy VD Felixhoeve; 0/8/45,41 Weitere Informationen unter: www.horsesrivieraresort.net