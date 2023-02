Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Weltmeisterschaften im Distanzreiten vom 20. bis 26. Februar in Butheeb/UAE



Mannschaftswertung

Gold: Bahrain; Reitzeit 25 Stunden/27 Minuten/25 Sekunden

Silber: Frankreich; 28:59:33

Bronze: Portugal; 30:25:45

…

Deutschland als Mannschaft ausgeschieden (Ursula Klingbeil (Buch) mit Aid du Florival/Michaela Kosel (Visselhövede) mit MK Crystal AA/Nayla Al Samarraie (Rothenburg a.d. Fulda) mit Warsana/Bernhard Dornsiepen (Balve) mit Bekele El Djem/Tanja Kraft-Muhammad (Lampertheim) mit Atoum’re)



Einzelwertung

Gold: HH SH Nasser Bin Hamad Al Khalifa (Bahrain) mit Darco La Majorie; Reitzeit: 7 Stunden/36 Minuten/39 Sekunden

Silber: Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi (Kuwait) mit Haleh; 7:52:35

Bronze: Jaume Punti Dachs (POR) mit Echo Falls; 7:55:23

…

23. Ursula Klingbeil (Buch) mit Aid du Florival; 10:21:24

…

44. Michaela Kosel (Visselhövede) mit MK Crystal AA; 11:58:39 Teilgenommen: Nayla Al Samarraie (Rothenburg a.d. Fulda) mit Warsana; Bernhard Dornsiepen (Balve) mit Bekele El Djem; Tanja Kraft-Muhammad (Lampertheim) mit Atoum’re Weitere Informationen unter https://butheeb2022.fei.org Internationales Springturnier und Offizielles Dressurturnier (CSI5*/CDIO3*-NC) vom 21. bis 26. Februar in Wellington/USA



Nationenpreis Dressur

1. Deutschland; 437,844 (Frederic Wandres/Hagen mit Harrods, Michael Klimke/ Münster mit Harmony’s Sanrino RHP, Felicitas Hendricks mit Drombusch und Anna-Christina Abbelen mit Sam Donnerhall/ jeweils Hagen a.T.W.),

2. USA; 427,285

3. Schweden; 414,498



Grand Prix

1. Tinne Vilhelmson Silfven (SWE) mit Devanto; 70,783 Prozent

2. Caroline Darcourt (SWE) mit Lord Django; 70,630

3. Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Sanrino RHP; 70,239



Grand Prix Special

1. Julio Mendoza Loor (ECU) mit Jewel’s Goldstrike; 73,021 Prozent

2. Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch 2; 72,234

3. Anna-Christina Abbelen (Hagen) mit Sam Donnerhall; 71,915



Grand Prix Kür

1. Julio Mendoza Loot (SCU) mit Jewels’s Goldstrike; 79,325 Prozent

2. Anna-Christina Abbelen (Bonn) mit Sam Donnerhall; 77,160

3. Caroline Darcourt (SWE) mit Lord Django; 76,895



Großer Preis

1. Laura Kraut (USA) mit Baloutinue; 0/0/40,26/ 140.000 Euro,

2. Mclain Ward (USA) mit Contagious; 0/0/40,56/ 85.000,

3. Shane Sweetnam (IRL) mit James Kann Cruz; 0/0/42,35/ 63.700,

…

6. Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen VDM; 0/14/56,36/ 19.000.

Weitere Informationen unter https://www.equestriansport.com Internationales Weltcup-Spring- und Dressurturnier (CSI5*-W/CDI-W) vom 23. bis 26. Februar in Göteborg/SWE



Großer Preis

1. Marc Dilasser (FRA) mit Arioto du Gevres; 0/0/41,02/ rd. 69.900,

2. Pius Schwizer (SUI) mit Vancouver de Lanlore; 0/0/42,35/ 49.000,

3. Lars Bak Andersen (DEN) mit Ethene; 0/0/42,55/ 36.000,

…

12. Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Clemens de la Lande; 5/79,64



Grand Prix

1. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 78,217 Prozent

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zack; 76,674

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz, 75,913



Grand Prix Kür

1. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 86,855/ 15.000 €,

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 82,775/ 9.000,

3. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zack; 81,385/ 7.700,

Weitere Informationen unter www.gothenburghorseshow.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/CDI5*) vom 23. bis 25. Februar in Doha/QAT



Großer Preis

1. Marcus Ehning (Borken) mit Stargold; 0/0/33,98/ Preisgeld 135.300 Euro

2. Evelina Tovek (SWE) mit Winnetou de la Hamente Z; 0/0/36,51/ 82.000,

3. Maikel van der Vleuten (NED) mit Beauville Z; 0/0/36,73/ 43.050



Grand Prix

1. Patrik Kittel (SWE) mit Touchdown; 77,652 Prozent

2. Dinja van Liere (NED) mit Hermes; 77,522

3. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Glock’s Dream Boy N.O.P.; 77,152

…

6. Carina Scholz (Glandorf) mit Tarantino; 74,304



Grand Prix Kür

1. Henri Ruoste (FIN) mit Kontestro DB; 84,245

2. Patrik Kittel (SWE) mit Touchdown; 83,890

3. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Glick’s Dream Boy N.O.P.; 81,930

…

6. Carina Scholz (Glandorf) mit Tarantino; 77,960



Grand Prix Special

1. Tommie Visser (NED) mit Genesis Begijnhoeve; 71,787 Prozent

2. Charlotte Defalque (BEL) mit Botticelli; 70,404

3. Jill Hollweg-de Ridder (Aachen) mit Whitney; 70,255 Weitere Informationen unter www.chialshaqab.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 21. bis 26. Februar in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Steve Guerdat (SUI) mit Dynamix de Belheme; 0/39,38

2. Martin Fuchs (SUI) mit Commissar Pezi; 0/39,92

3. Valentin Besnard (FRA) mit Dynastie de Beaufour; 0/40,02

…

12. Jana Wargers (Emsdetten) mit Clash Royale; 8/47,51 Weitere Informationen unter www.sunshinetour.net