Doha. Für Ludger Beerbaum endete der Auftakt der neuen Global Champions Tour in Doha/ Katar im Krankenhaus, dort hatte er vor einem Jahr noch gewonnen. Statt nur einmal auf eine Platzierungsrunde gehen zu können, liegt Deutschlands Erfolgsreiter Ludger Beerbaum (59) im Krankenhaus von Doha, wo an diesem Wochenende die neue Serie der Global Champions Tour beginnt. Der mit 135 Einsätzen in einem Preis der Nationen deutsche Rekordhalter war gleich am ersten Tag nach einem Oxer als zweitem Hindernis einer Einlaufprüfung gestürzt, nachdem sein Wallach Chriatians Carado nach dem Sprung ins Stolpern geraten war und den Reiter verloren hatte. Der Riesenbecker zog sich einen Beinbruch zu und wurde sofort in Doha operiert. Seine letzte größere Verletzung geht auf das Turnier in Mechelen/ Belgien zurück. Dort hatte sich Beerbaum nach einem Sturz von Chacon am 30. Dezember 2017 einen doppelten Oberarmbruch zugezogen, als sich der Wallach den Hilfen entzog, wie ferngesteuert selbst einen Weg über die Hindernisse suchte und der Reiter im Sand landete.