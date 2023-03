Doha/ Katar. Der Chef im Krankenhaus – die Angestellten haben dennoch alles mehr als gut erledigt in Doha zum Auftakt der neuen Global Champions Tour seit 2006. Chef Ludger Beerbaum humpelt bereits wieder auf Krücken im Krankenhaus in Doha umher nach seinem Beinbruch und Operation nach einem Sturz vor zwei Tagen im Parcours, doch dafür haben es seine beiden Topangestellten bestens gerichtet. Zunächst sicherten sich Christian Kukuk auf Mumbai und Philipp Weishaupt auf Coby das erste Teamspringen der Liga, einen Tag danach lagen beide auch im ersten Grand Prix der Millionen-Serie an der Spitze. Den mit 375.000 Euro dotierten Großen Preis sicherte sich der 37 Jahre alte Jettinger auf der gerademal neun Jahre alten holländischen Stute Just Be Gentle nach Stechen mit einem winzigen Vorsprung von fünf Hundertstel vor dem Warendorfer Christian Kukuk (33) im Sattel der zehnjährigen Emerald-Tochter Nice van`t Zorgville. Weishaupt, zweimal deutscher Meister, Sieger der Großen Preise in Aachen und Spruce Meadows, ist seit 20 Jahren beim Unternehmer Ludger Beerbaum (59) angestellt, Christian Kukuk genau zehn Jahre. Den dritten Platz im ersten Grand Prix der neuen Serie belegte der Lothringer Simon Delestre (41) auf dem Rappwallach Dexter, dahinter folgten Team-Olympiasiegerin Malin Baryard-Johnsson(Schweden) auf Indiana, die Griechin Ioli Mytilineou auf Levis de Muze und der Franzose Kevin Staut, Vorsitzender des Internationalen Springreiter-Clubs, auf Dialou Blue PS. Siebter wurde der Südbadener Hansi Dreher (Weil am Rhein) auf dem Holsteiner Schimmel-Wallach Elysium. Das Gesamtpreisgeld der internationalen Prüfungen belief sich auf 496.200 Euro.

Für Ludger Beerbaum, der in den nächsten Tagen hofft, nach Deutschland aus Katar zurückfliegen zu können, gewannen Philipp Weishaupt und Christian Kukuk in den beiden Prüfungen – Mannschaftsliga und Grand Prix - ein Gesamtpreisgeld von 235.376 Euro... Doha in Zahlen