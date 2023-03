Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI4*) Löwen Classics mit dem Deutschen Hallenchampionat der Springreiter und dem HGW-Nachwuchschampionat der Springreiter vom 2. bis 5. März in Braunschweig

Großer Preis

1. Mario Stevens (Molbergen) Starissa; 0/0/36,53

2. Johannes Ehning (Stadtlohn) Classic Donna; 0/0/39,85

3. Hilary Scott (AUS) Oaks Milky Way; 0/0/39,90

HGW-Nachwuchschampionat

1. Emma Bachl (Postmuenster) Canossa; Wertnote 18,0

2. Eva Kunkel (Langenselbold) Lcrosse; 17,9

3. Sebastian Honold (Memmingen) EIC Lloyd; 17,1

Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport

1. Marwin Jüngel (Kamenz) Balou’s Erbin; 48 Punkte (Qualifikation 18,0/Finalqualifikation 30,0)

2. Marvin Carl Haarmann (Ahaus) Bagueli; 41,5 (16,0/25,5)

3. Maren Hoffmann (Murr) Lucy, 38,0 (17,0/21,0)

4. Niklas Betz (Kirkel) Million Dollar Baby, 36,5 (20,0/16,5)

5. Teike Carstensen (Sollwitt) Greece; 26,0 (12,0/24,0) Weitere Informationen: www.loewenclassics.com Internationales Offizielles Springturnier (CSI5*) vom 27. Februar bis 1. März in Doha, Al Shaqab/QAT

Großer Preis

1. Philipp Weishaupt (Hörstel) Just be Gentle; 0/0/34,37

2. Christian Kukuk (Hörstel) Nice van’t Zorgvliet; 0/0/34,42

3. Simon Delestre (FRA) Dexter Fontenis Z; 0/0/34,46 Weitere Informationen unter: www.globalchampionstour.com Internationales Offizielles Springturnier und Dressurturnier (CSIO4*/CDI3*) vom 28. Februar bis 5. März in Wellington FL/USA

Großer Preis

1. Daniel Coyle (IRL) Ivory TCS; 0/0/38,06

2. Lacey Gilbertson (USA) Karlin van’t Vennehof; 0/0/39,3

3. McLain Ward (USA) Callas; 0/0/39,86

…

7. Richard Vogel (Marburg) Codex 28; 4/75,33

Grand Prix de Dressage

1. Morgan Barbancon (FRA) Habana Libre A; 71,630 Prozent

2. Codi Harrison (USA) Katholt’s Bossco; 70,413

3. Jan Ebeling (USA) Jubi’s Tenacity; 69,109

4. Michael Klimke (Münster) Domino 957; 68,826

Grand Prix Special

1. Codi Harrison (USA) Katholt’s Bossco; 70,660

2. Katie Duerrhammer (USA) Paxton; 70,213

3. Morgan Barbancon (FRA) Habana Libre A; 70,170

4. Michael Klimke (Münster) Domino 957; 69,383 Weitere Informationen unter: www.equestriansport.com Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 2. bis 5. März in Krakow/POL

Großer Preis

1. Jaroslaw Skrzyczynski (POL) Inturido; 0/0/41,02

2. Krzystof Ludwiczak (POL) Niko; 0/0/41,65

3. Hubert Polowczyk (POL) M Blue’s Boy; 0/0/43,57

…

5. Sabrina Berger (Amberg) Quidams Star Melloni; 0/0/47,10 Weitere Informationen unter: www.cavaliada.pl Internationales Dressurturnier (CDI4*/3*/Ch) vom 27. Februar bis 5. März in Lier/BEL

Grand Prix CDI4*

1. Therese Nilshagen (SWE) Dante Weltino Old; 75,544 Prozent

2. Juliette Ramel (SWE) Buriel K.H.; 75,239

3. Dorothee Schneider (Framersheim) Sister Act MT OLD; 73,609

Grand Prix Special

1. Therese Nilshagen (SWE) Dante Weltino Old; 77,660

2. Juliette Ramel (SWE) Buriel K.H.; 76,298

3. Dorothee Schneider (Framersheim) Sister Act MT OLD; 73,468

Grand Prix Kür

1. Larissa Pauluis (BEL) Flambeau; 77,550

2. Fie Christine Skarsoe (LUX) Imperador Dos Cedros; 74,090

3. Richard Davison (GBR) Bubblingh; 73,845

…

7. Andrea Timpe (Hattingen) Don Carismo; 70,675

Grand Prix CDI3*

1. Malin Wahlkamp-Nilsson (SWE) Bergsjoholms MS Valbonne; 71,500

2. Larissa Pauluis (BEL) First Step Valentin; 71,435

3. Juan Antonio Jimenez Cobo (ESP) Euclides Mor; 71,065

…

8. Svenja Kämper-Meyer (Nottuln) Amanyara M; 68,478

Grand Prix Special CDI3*

1. Larissa Pauluis (BEL) First Step Valentin; 71,489

2. Malin Wahlkamp-Nilsson (SWE) Bergsjoholms MS Valbonne; 71,341

3. Gerdine Maree (NED) Holiday; 69,723

…

9. Svenja Kämper-Meyer (Nottuln) Amanyara M; 67,192

Children Team

1. Lal Mia Gürgen (TUR) Lowland; 73,500

2. Greta Louise Wagner (Vallendar) Fürst Deluxe; 71,775

3. Evelyne Dieltjens (BEL) Bonaire van de Mottelhoeve; 70,025

Individual Children

1. Greta Louise Wagner (Vallendar) Fürst Deluxe; 73,139

2. Lal Mia Gürgen (TUR) Lowland; 72,792

3. Sophie Evers (NED) Beaumonde; 71,148 Weitere Informationen unter: www.belgiumdressageevents.be Internationales Vielseitigturnier (CCI3*-S/ 2*-S) vom 27. bis 28. Februar in Montelibretti/ITA

CCI3*-S:

1. Karim Florent Laghouag (FRA) Triton Fontaine; 32,80 (26,80/0/6,00)

2. Thibault Champel (FRA) Caristo de Bellefond; 38,30 (31,90/0/6,4)

3. Jarno Verwimp (BEL) Mahalia; 38,90 (32,10/0/6,8)

…

11 Jonna Ziebell (Kaltenkirchen) Chiquita; 49,00 (31,80/4/13,20)

CCI2*-S:

1. Mara Van de Ven (NED) Lexington van de Vinkenhof; 27,20 (Dressur 27,20/Springen 0/Gelände 0)

2. Lara De Liedekerke-Meier (BEL) Hooney D’Arville; 27,60 (27,60/0/0)

3. Lara De Liedekerke-Meier (BEL) Vaudou du Boisdeville; 29,40 (29,40/0/0)

…

32. Jonna Ziebell (Kaltenkirchen) Creed 5; 54,40 (29,20/8/17,20) Weitere Informationen unter: www.greventing.com