Hagen a.T.W. Die große internationale Freiluftsaison Deutschlands beginnt inzwischen fast schon traditionell auf dem Borgberg in Hagen am Teutoburger Wald – mit „Horses & Dreams“, in diesem Jahr vom 19. bis 23. April. Tickets zu der stets anderen Veranstaltung aus Sport der Elite in Dressur und Springen, Gastlichkeit, Unterhaltung und Ausstellung können bereits online erworben werden.

Los geht`s! Der Ticketverkauf zu Horses & Dreams meets Sweden (19. bis 23. April 2023) beginnt, ein großartiges Sportprogramm mit schwedischem Flair hat alles im Programm. Viele namhafte Dressur- und Springreiter haben sich den Termin längst notiert, Freunde des Reitsportfestivals können jetzt auch schon zu Handy greifen oder die Tastatur des Computers bedienen, um ab sofort Karten für die fünftägige Veranstaltung auf dem Hof Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald online oder beim Ticketmaster zu ordern.

Das Besondere in diesem Jahr: Es gibt nur eine Ticketkategorie, dafür beinhaltet jede Eintrittskarte auch Zugang zu den großen, offenen Zuschauertribünen am Spring- und Dressurstadion. Bei freier Platzwahl lässt sich der Sport dort bequem und aus nächster Nähe verfolgen. Das Public Restaurant im festen Gebäude bietet ebenfalls beste Aussichten auf den Springparcours. Tageskarten starten ab 17 Euro für Erwachsene und 13.50 Euro für Jugendliche (12-18 Jahre) im Vorverkauf. Für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt frei. PM-Mitglieder, GiroLive, OS- oder EL-Card Inhaber genießen besondere Rabatte. Mittwoch als erster Turniertag ist traditionell freier Eintritt, das gilt auch für die abendliche Eröffnungsfeier.

Zurückgeben an Zuschauer

Francois Kasselmann spricht stellvertretend für die Organisatoren: “Wir möchten wieder die besondere Atmosphäre und den einzigartigen Charakters von Horses & Dreams in alten Zeiten. Also haben wir uns entschieden, die großen Tribünen zurückzubringen. Damit möchten wir uns auch bei den vielen Zuschauern und Zuschauerinnen bedanken, die uns schon seit Jahren die Treue halten. Jeder soll dieses Jahr die Möglichkeit haben, auch von einem Tribünenplatz aus mitzufiebern.”

Qualifikation für Paris

Den Stadioncharakter lieben auch die Aktiven von Horses & Dreams und man darf gespannt sein,welche internationalen Spitzenpaare sich in Hagen a.T.W. präsentieren werden. Das vielfältige Sportangebot mit CSI3*- und CDI4*-Events und zahlreichen Nachwuchsprüfungen bietet Top-Reitern die Möglichkeit, verschiedene Pferde mitzubringen. Die Spitzenbedingungen auf dem Hof Kasselmann nutzen alljährlich auch die Bundestrainer, um sich zum Auftakt in die grüne Saison, ein Bild von den championatsfähigen Paaren zu machen. Hagen ist einer der Standorte weltweit, an dem Reiter sich qualifizieren können in Springen und Dressur für die Europameisterschaften in diesem Jahr und für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

„Skidskytte“ im Springstadion

Passend zum diesjährigen Gastland Schweden steht auch der Reit-Biathlon der Sparkasse Osnabrück wieder auf dem Programm. Biathlon heißt auf Schwedisch „skidskytte“; was wörtlich übersetzt, aus dem Schwedischen „Skischießen“ heißt. Mit insgesamt elf Medaillen bei den Biathlon-Weltmeisterschaften vor einigen Wochen in Oberhof/ Thüringen war das schwedische Team hinter Norwegen (13 Plaketten) die erfolgreichste Mannschaft. Man darf also gespannt, ob sich einige schwedische Springreiter genauso gut schlagen wie die „echten“ Biathleten...

Tickets+++Tickets+++Tickets

Tickets für Horses & Dreams meets Sweden gibt es bei Ticketmaster online. Mehr Informationen zum Programm stehen auf www.horses-and-dreams.de.