McLain Ward und die 17 Jahre alte Stute Azur auf dem Flug zum Grand Slam-Erfolg (Foto: Anke Gardemann) Hertogenbosch. Den mit einer Million Euro dotierten Grand Prix der Springreiter um den Rolex Grand Slam gewann in den Brabanthallen von Hertogenbosch der 47 Jahre alte frühere Weltcupsieger McLain Ward (USA) auf der 17-jährigen Stute Azur. Im Stechen um die Prämie in Höhe von 330.000 € war der zweimalige Team-Olympiazweite der schnellste im Kreis von neun fehlerfreien Teilnehmern. Auf den beioden nächsten Plätzen landeten der Franzose Julien Epaillard (45) mit dem Wallach Donatello d`Aube (200.000) und Schwqedens Weltmeister und Team-Olympiasieger Henrik von Eckermann (41) mit seinem belgischen Paradewallach King Edward (150.000). Von den deutschen Teilnehmern war Aachen-Sieger Gerrit Nieberg (Albersloh) auf dem Schimmel Blues d`Aveline CH der Beste als Elfter (10.000). Für Ward begann gleichzeitig die Trip um den Grand Slam und zusätzlich zum zusätzlichen Bonus - neben den ausgeschriebenen Preisgeldern der Prüfungen - von einer Million Euro bei drei Siegen hintereinander, bei einem vierten zusätzlichen Erfolg lägen zwei Millionen Euro parat. Vor wenigen Wochen hatte Ward in Wellington im Rahmen des Winterfestivals den mit umgerechnet 400.000 Euro dotierten Großen Preis für sich entschieden. Zum Kreis der Grand Slam-Veranstalter gehören neben Hertogenbosch noch Aachen, Spruce Meadows in Kanada und Genf. Großer Preis des Rolex Grand Slam