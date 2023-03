Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI2*) vom 6. bis 11. März in Riesenbeck

Großer Preis

1. Michael Symmangk (Herfort) mit Caillaux; 0/0/33,19

2. Eiken Sato (JPN) mit Dexter Bois Margot; 0/0/33,67

3. Shane Carey (IRL) mit Skorphults Baloutendro; 0/0/33,86 Weitere Informationen unter: www.riesenbeck-international.com Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI5*/CDI-W/CDI3*) vom 7. bis 12. März in `s-Hertogenbosch/NED

Großer Preis

1. McLain Ward (USA) mit HH Azur; 0/0/37,86

2. Julien Epaillard (FRA) mit Donatello D‘Auge; 0/0/38,06

3. Henrik von Eckermann (SWE) mit King Edward; 0/0/38,52

…

11. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Blues D’Aveline CH; 0/4/38,92

Grand Prix (CDI-W)

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 79,826 Prozent

2. Marieke van der Putten (NED) mit Torveslettens Titatium; 76,761

3. Dinja van Liere (NED) mit Hermes N.O.P.; 75,369

4. Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso OLD; 75,043

Grand Prix Kür (CDI-W)

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 86,835

2. Dinja van Liere (NED) mit Hermes N.O.P.; 83,375

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 82,760

Grand Prix (CDI3*)

1. Charlotte Fry (GBR) mit Lars van de Hoenderheide; 73,108

2. Emma Kanerva (FIN) mit Mist of Titanium OLD; 72,565

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit Budhi; 72,305

Grand Prix Kür (CDI3*)

1. Charlotte Fry (GBR) mit Lars van de Hoenderheide; 77,335

2. Larissa Pauluis (BEL) mit Flambeau; 76,565

3. Emma Kanerva (FIN) mit Mist of Titanium OLD; 75,525 Weitere Informationen unter: www.thedutchmasters.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 7. bis 12. März in Vejer de la Frontera/ESP

Großer Preis

1. James Smith (GBR) mit Arkuga; 0/0/40,33

2. Karl Robins (GBR) mit Equine America G Camille HBF; 0/0/40,34

3. Manuel Fernandez Saro (ESP) mit Acoufina PS; 0/0/40,69

4. David Will (Marburg) mit My Prins van Dorperheide; 0/0/41,22 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/CDI5*/3*) vom 7. bis 12. März in Herning/DEN

Großer Preis

1. Andrius Petrovas (LTU) mit Linkolns; 0/0/46,81

2. Mathijs van Asten (NED) mit Hotspot; 0/0/48,78

3. Leon Thijssen (NED) mit For Presidient; 1/0/55,75

4. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Quirici H; 0/4/44,98

Grand Prix (CDI5*)

1. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 79,717 Prozent

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors St., Schufro; 76,543

3. Andreas Helgstrand (DEN) mit Jovian; 76.000

…

10. Juliane Brunkhorst (Harsefeld) mit Aperol; 67,956

Grand Prix Kür (CDI5*)

1. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors St., Schufro; 84.360

2. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 84.255

3. Lone Bang Zindorff (DEN) mit Thranegaardens Rostov; 80,815

…

10. Juliane Brunkhorst (Harsefeld) mit Aperol; 73,090

Grand Prix (CDI3*)

1. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Vayron; 74,848

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Domn Olymbrio; 73,848

3. Andreas Helgstrand (DEN) mit Queensparks Wendy; 73,196

…

5. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Matchball OLD; 71,891

Grand Prix Special (CDI3*)

1. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Domn Olymbrio; 76,362

2. Andreas Helgstrand (DEN) mit Queensparks Wendy; 75,064

3. Isabel Freese (NOR) mit Total Hope OLD; 74,596

…

7. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Matchball OLD; 69,213 Weitere Informationen unter: www.dvherning.dk