Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI5*/CSIU25) vom 17. bis 19. März in Paris/FRA

Großer Preis

1. Victor Bettendorf (LUX) mit Mr. Tac; 0/0/32,08

2. Harrie Smolders (NED) mit Monaco N.O.P.; 0/0/32,76

3. Wilm Vermeir (BEL) mit IQ van het Steentje; 0/0/33,36

…

7. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Blues D’Aveline CH; 0/0/35,11

U25

1. Seamus Hughes-Kennedy (IRL) mit Esi Ali; 0 (1. Runde 0/69,37/2. Runde 0/43,61)

2. Andre Brandt (SWE) mit El Qlassico TT; 0 (0/65,16/0/43,75)

3. Selma Hammarström (SWE) mit Seed; 0 (0/64,12/0/46,35)

…

11. Marie Ligges (Ascheberg) mit Corcovado L NRW; 4 (4/67,81/0/49,43) Weitere Informationen unter: www.sauthermes.com Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 15. bis 19. März in Ocala/USA

Großer Preis

1. Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria; 0/0/38,28

2. Maria Gabriela Brugal Gasso (DOM) mit J’Adore Flamenco; 0/0/40,14

3. Santiago Lambre (BRA) mit Chacco Blue II; 0/0/40,86 Weitere Informationen unter: www.liveoakinternational.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/CDI5*) vom 14. bis 19. März in Wellington FL/USA

Großer Preis

1. Kent Farrington (USA mit Toulayna; 0/0/37,38

2. Nicole Shahinian-Simpson (USA) mit Akuna Mattata; 0/0/37,94

3. Darragh Kenny (IRL) mit Amsterdam 27; 0/0/38,53

…

9. Richard Vogel (Marburg) mit Cepano Baloubet; 0/8/38,16

Grand Prix

1. Pablo Gómez Molina (ESP) mit Ulises de Ymas; 71,239 Prozent

2. Laurence Vanommesiaghe (BEL) mit Havalon; 70,065

3. Morgan Barbancon (FRA) mit Haban Lible A; 69,391

4. Felicitas Hendricks (Hagen a.T.W.) mit Drombusch 2; 69,304

Grand Prix Special

1. Morgan Barbancon (FRA) mit Haban Lible A; 72,000

2. Felicitas Hendricks mit Drombusch 2; 71,532

3. Pablo Gómez Molina (ESP) mit Ulises de Ymas; 71,043

…

6. Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Sanrino RHP

Grand Prix

1. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Bluetooth OLD; 75,630

2. Ashley Holzer (USA) mit Valentine; 70,935

3. Tinne Vilhelmson Silfvén (SWE) mit Devanto; 70,630

4. Anna-Christina Abbelen (Bonn) mit Sam Donnerhall; 70,348

Grand Prix Kür

1. Frederic Wandres mit Bluetooth OLD; 82,310

2. Sarah Tubman (USA) mit First Apple; 77,580

3. Ashley Holzer (USA) mit Valentine; 76,295 Weitere Informationen unter: www.wellingtoninernational.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 07. bis 12. März in Vejer de la Frontera/ESP

Großer Preis

1. Michael Pender (IRL) mit HHS Calais; 0/78,09

2. Michael Viehweg (Emsdetten) mit Contario; 1/80,24

3. Santiago Nunez Riva (ESP) mit Chakira Z; 2/81,31 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/J/P) vom 16. bis 19. März in Ornago/ITA

Grand Prix

1. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Great Escape Camelot; 73,152 Prozent

2. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Birkhof’s Topas FBW; 72,261

3. Isabelle Pinto (FRA) mit La Gese Hot Choclolat VD Kwaplas; 70,283

Grand Prix Special

1. Victoria Max-Theurer mit Birkhof’s Topas FBW; 72,043

2. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Great Escape Camelot; 71,809

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D‘avie FRH; 70,298

Grand Prix

1. Franz Trischberger (Waakirchen) mit James Bond 2; 70,565

2. Anna Merveldt (IRL) mit Esporim; 69,370

3. Andrina Suter (SUI) mit Fibonacci; 69,174

Grand Prix Kür

1. Franz Trischberger (Waakirchen) mit James Bond 2; 76,610

2. Andrina Suter (SUI) mit Fibonacci; 74,355

3. Alexandre Ayache (FRA) mit Jolene; 73,880

Grand Prix U25

1. Selina Söder (Aubenhausen) mit Zaire-E; 70,726

2. Sarah Lopez (FRA) mit Diablo de Saint Val; 67,650

3. Alexandre Cheret (FRA) mit Bamona; 67,564

Grand Prix Kür U25

1. Selina Söder mit Zaire-E; 75,542

2. Sarah Lopez (FRA) mit Diablo de Saint Val; 71,700

3. Carl-Lennart Korsch (SUI) mit San Ravallo; 71,225

CDI-J Team

1. Fanny Jöbstl (AUT) mit Simsalabin OLD; 72,071

2. Emma Grandits (SUI) mit Quibelle; 71,414

3. Capri-Marie Raum (Nürnberg) mit Echt Stark 3; 70,909

CDI-J Individual

1. Marie Sohler (Bad Endorf) mit Askehavens Beau Sancy; 72,598

2. Robynne Graf (SUI) mit Domino; 72,500

3. Robynne Graf (SUI) mit Seventh Sky; 71,225

CDI-J Kür

1. Lucie Planchet (FRA) mit Quincy Jones Du Soleil; 75,433

2. Fanny Jöbstl (AUT) mit Simsalabin OLD; 75,275

3. Marie Sohler (Bad Endorf) mit Askehavens Beau Sancy; 73,925

CDI-P Team

1. Lotta Beckmanns (Holzkirchen) mit Grenzhoehes Dragon Kiss; 72,667

2. Mia Sanna Walser (SUI) mit Dallas 51; 72,000

3. Valentine Bineau (SUI) mit Brouwershaven Uthopia II; 69,048

CDI-P Individual

1. Lotta Beckmanns (Holzkirchen) mit Grenzhoehes Dragon Kiss; 73,378

2. Mia Sanna Walser (SUI) mit Dallas 51; 70,631

3. Mia Sanna Walser (SUI) mit Coolman WE; 70,180

CDI-P Kür

1. Lotta Beckmanns (Holzkirchen) mit Grenzhoehes Dragon Kiss; 77,508

2. Mia Sanna Walser (SUI) mit Coolman WE; 75,092

3. Valentine Bineau (SUI) mit Brouwershaven Uthopia II; 72,458 Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/1*-Intro/P2-S) vom 16. bis 18. März in Kronenberg/NED

CCI3*-S

1. Amanda Staam (SWE) mit Corpoubet AT; 31,1 (Dressur 27,9/Springen 0/Gelände 3,2)

2. David Doel (GBR) mit Galileo Nieuwmoed; 33,3 (33,3/0/0)

3. David Doel (GBR) mit Captain Tiger Tilly; 35,4 (32,6/0/2,8

…

12. Jana Schoupal (Mannheim) mit Donnacelli 4; 42,4 (42,4/0/0)

CCI2*-S

1. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Formidable 62; 27,8 (27,8/0/0)

2. Amanda Andersson (SWE) mit Jersey; 28,5 (28,5/0/0)

3. Isabel Kristin Dalecki (Hamburg) mit Caruso JH; 32,3 (31,9/0/0,4)

CCI1*-Intro

1. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Kiarado d’Arville; 28,9 (28,9/0/0)

2. Emma Hartmann (Mechernich) mit Baloucor; 29,6 (29,6/0/0)

3. Sarah Dessambre (BEL) mit Brioche; 29,9 (29,9/0/0)

CCIP2*-S

1. Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina; 38,0 (38,0/0/0)

2. Oliver Sels (BEL) mit Kyris van Orchid’s; 38,5 (27,7/8/2,8)

3. Hortence de Cleene (BEL) mit Midnight Engagement; 39,6 (35,6/4/0) Weitere Informationen unter: www.outdoorhorst.nl