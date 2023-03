Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S, CCI3*-S) vom 25. bis 26. März in Luhmühlen



CCI2*-S – 1996 und Älter

1. Jörn Warner (Düsseldorf) mit Valetta 46; 32,7 (Dressur 26,3/Springen 4/Gelände 2,4)

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Cascamara, 35,2 (29,6/4/1,6)

3. Juliane Barth (Hanstedt) mit Baroness III; 35,5 (31,1/0/4,4)



CCI2*-S – 1997 und Jünger

1. Greta Busacker (Münster) mit Weisse Duene; 26,2 (Dressur 25,8/Springen 0/Gelände 0,4)

2. Johanna Marloh (Seevetal) mit Crazy Carlotta; 28,7 (28,3/0/0,4)

3. Linn Klümper (Gescher) mit Candyman 145; 33,0 (29,0/4/0)



CCI3*-S

1. Nicolai Aldinger (Egestrof) mit Timmo; 26,7 (Dressur 26,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Asha P; 31,5 (25,9/0/5,6)

3. Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch K; 33,0 (27,4/4/1,6)



CCI3*-S U25 Förderpreis

1. Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados 26; 33,5 (Dressur 29,5/Springen 4/Gelände 0)

2. Calvin Böckmann (Warendorf) mit The Phantom of the Opera; 34,8 (28,0/0/6,8)

3. Hanna Jensen (Tetenhusen) mit Eh Clara; 35,7 (35,7/0/0) Weitere Informationen unter: www.rechenstelle.de/en/agenda/2023/westergellersen/ Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter vom 24. bis 26. März in Riesenbeck



Finale Bundesnachwuchschampionat Ponyspringreiter

1. Margarita Hilger (Sickte) mit Oh Fiona; 16,40

2. Lennard Thomsen (Behrendorf) mit Petit Dechantee; 16,30

3. Leni Hansen (Süderheistedt) mit Cherry-Kiss; 15,70 Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/bundesnachwuchschampionat-springen Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/CDI5*) vom 21. bis 26. März in Wellington/USA



Großer Preis

1. Darragh Kenny (IRL) mit Vancouver Dreams; 0/0/36,18

2. Lillie Keenan (USA) mit Fasther; 0/0/37,85

3. Nicola Philippaerts (BEL) mit Luna van’t Ruytershof Z; 0/0/38,11

14. Daniel Deußer (Reijmenam) mit Narcos VD Smidshoeve; 4/73,31



Grand Prix 4*

1. Morgan Barbancon (FRA) mit Habana Libre A; 72,370 Prozent

2. Morgan Barbancon (FRA) mit Bolero; 71,109

3. Tinne Vilhelmson Silfven (SWE) mit Devanto; 70,543

4. Michael Klimke (Münster) mit Domino 957; 68,522



Grand Prix Kür 4*

1. Morgan Barbancon (FRA) mit Bolero; 76,400 Prozent

2. Tinne Vilhelmson Silfven (SWE) mit Devanto; 75,715

3. Dong Sean Kom (KOR) mit Galleria’s Bohemian; 73,215

4. Michael Klimke (Münster) mit Domino 957; 72,740 Weitere Informationen unter: https://wellingtoninternational.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 21. bis 26. März in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Michael Pender (IRL) mit HHS Calais; 0/0/36,84

2. Duarte Seabra (POR) mit Dourados; 0/0/37,08

3. Kara Chad (CAN) mit Igor GPH; 0/0/37,67

17. Michael Viehweg (Emsdetten) mit Contario; 4/75,95 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 20. bis 26. März in Arezzo/ITA



Großer Preis

1. Jörne Sprehe (Fürth) mit Hot Easy; 0/0/38,80

2. Gert Jan Bruggink (NED) mit Vigalio Sho Z; 0/0/39,45

3. Jenny Rankin (IRL) mit Imar; 0/0/43,69 Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 22. bis 26. März in Gorla Minore/ITA



Großer Preis

1. Piergiorgio Bucci (ITA) mit Cochello; 0/0/40,99

2. Romain Duguet (SUI) mit Hunger Games Du Champ Du Bois; 0/0/45,31

3. Michael Jung (Horb) mit Fischerchelsea; 0/4/42,63 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it Internationales Jugend-Springturnier (CSIJ-Y-U25) vom 22. bis 26. März in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Stella Charbonnier (FRA) mit Jonami van de Lindebos; 0/0/34,35

2. Yana Jansegers (BEL) mit Orlando van de Afspanning; 0/0/35,26

3. Sophie Evans (GBR) mit Hatzidee PR; 0/0/36,38

16. Constanze Nachtsheim (Aachen) mit Casimir; 4/74,90 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Vielseitigkeitsturnierturnier (CCI4*-S/3*-L/3*-S/2*-S) vom 22. bis 26. März in Kronenberg/NED



CCI4*-S

1. David Doel (GBR) mit Galileo Nieuwmoed; 32,9 (Dressur 32,9/Springen 0/Gelände 0)

2. Amanda Staam (SWE) mit Corpoubet AT; 34,9 (34,5/0,4/0)

3. Esteban Benitez Valle (ESP) mit Utrera AA 35 1; 36,2 (32,2/4/0)

5. Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Corrida; 37,7 (33,7/0/4)



CCI3*-L

1. Pia Schmülling (Großheide) mit For Ever Pleasure N; 34,5 (Dressur 34,5/Gelände 0/Springen 0)

2. Astier Nicolas (FRA) mit Dirty Old Town; 35,7 (31,7/0/4)

3. Alexis Goury (FRA) mit Je’vall; 39,2 (31,2/0/8)



CCI3*-S

1. Amanda Andersson (SWE) mit Kokos; 27,4 (Dressur 27,4/Springen 0/Gelände 0)

2. Amanda Andersson (SWE) mit Jersey; 28,7 (28,7/0/0)

3. Astier Nicolas (FRA) mit Baladin de I’Ocean La; 31,9 (31,9/0/0)

4. Finja Timm (Neuffen) mit Cox Orange; 34,8 (30,0/4/0,8)



CCI2*-S

1. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Hermione d’Arville; 29,7 (Dressur 25,3/Springen 0/Gelände 4,4)

2. Renske Kroeze (NED) mit Kiriaantje; 31,9 (31,1/0,4/0,4)

3. Celia Benay (BEL) mit Delara; 33,3 (27,7/0/5,6)

9. Amelie Reisacher (Memmingen) mit Tissot; 42,5 (31,3/0/11,2) Weitere Informationen unter: www.outdoorhorst.nl Internationales Fahrturnierturnier (CAI3*-H2/3*-H1/3*-P2/3*-P1/2*-H2/2*-H1/2*-P4/2*-P2/2*-P1) vom 22. bis 26. März in Exloo/NED



Kombinierte Wertung CAI2*-P1

1. Klaas van der Sande (NED); 97,90 (Dressur 40,43/Marathon 52,27/Hindernisfahren 5,20)

2. Desiree van Lambalgen-Hierden (NED); 107,05 (48,79/58,26/0)

3. Ellen Vangoidsenhoven (BEL); 110,51 (52,71/53,62/4,18)

4. Anne Holzum (Steinfeld); 114,04 (56,89/57,15/0)



Kombinierte Wertung CAI2*-P2

1. Rowan Timmer (NED); 109,17 (Dressur 53,85/Marathon 55,32/Hindernisfahren 0)

2. Dexter Biersteker (NED); 118,37 (64,87/53,50/0)

3. Dyonne van Beelen (NED); 119,14 (59,43/52,67/7,04)

4. Tim Schäferhoff (Telgte); 122,16 (64,62/51,52/6,02)



Kombinierte Wertung CAI2*-P4

1. Joris Wouda (NED); 127,95 (Dressur 57,02/Marathon 61,74/Hindernisfahren 9,19)

2. Nick Weytjens (BEL); 142,13 (69,05/67,30/5,78)

3. Ferdinand Grams (Osterburg); 192,98 (84,89/86,24/21,85)



Kombinierte Wertung CAI2*-H1

1. Christian Prinz (Gescher); 110,10 (Dressur 50,18/Marathon 53,92/Hindernisfahren 6)

2. Niels Jonkers (NED); 117,00 (54,49/54,20/8,31)

3. Shirley Moors (NED); 117,90 (49,80/62,52/5,58)



Kombinierte Wertung CAI2*-H2

1. Eline Mentink (NED); 133,19 (Dressur 62,09/Marathon 64,08/Hindernisfahren 7,02)

2. Wybe Keamr (NED); 136,11 (59,30/76,81/0)

3. Anke Peters (Osnabrück); 145,46 (59,05/75,76/10,65)



Kombinierte Wertung CAI3*-P1

1. Gilles Pirotte (BEL); 116,22 (Dressur 52,66/Marathon 63,56/Hindernisfahren 0)

2. Anniek Schuling (NED); 116,64 (55,33/61,31/0)

3. Lucy Scott (GBR); 116,68 (55,22/61,46/0)

7. Jörn Wintgens (Heinsberg); 127,51 (61,88/62,63/3)



Kombinierte Wertung CAI3*-P2

1. Sietske Flobbe (NED); 122,88 (Dressur 57,56/Marathon 64,64/Hindernisfahren 0,68)

2. Larissa Reints (NED); 123,09 (61,82/61,27/0)

3. Nathalie van der Ende (NED); 126,80 (62,30/64,40/0)

6. Rene Jeurink (Hoogstede); 134,54 (60,23/70,73/3,58)



Kombinierte Wertung CAI3*-H1

1. Ingrid Berit Maria Henriksson (NOR); 118,65 (Dressur 45,56/Marathon 70,09/Hindernisfahren 3)

2. Peter Zeegers (NED); 119,21 (54,33/64,88/0)

3. Tony Ecalle (FRA); 120,31 (49,11/68,20/3)

6. Ulrike Schmidt (Plön); 127,39 (61,10/66,29/0)



Kombinierte Wertung CAI3*-H2

1. Tor van den Berge (AUS); 120,36 (Dressur 44,54/Marathon 75,81/Hindernisfahren 0,01)

2. Max Berlage (Nettetal); 125,58 (54,64/64,94/6)

1. Tor van den Berge (AUS); 120,36 (Dressur 44,54/Marathon 75,81/Hindernisfahren 0,01)

2. Max Berlage (Nettetal); 125,58 (54,64/64,94/6)

3. Sandor van Vliet (NED); 127,61 (52,93/72,65/2,03) Weitere Informationen unter